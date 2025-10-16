बिहार विधानसभा चुनाव 2025: AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम के नामांकन में बिरयानी को लेकर मची लूट; VIDEO वायरल

(Photo Credits Twitter)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में चुनावी सरगर्मी इस समय अपने चरम पर है. सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम के नामांकन कार्यक्रम में बिरयानी को लेकर लूट मच गई.

तौसीफ आलम के नामांकन में बिरयानी की लूट

लूट का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में रखी गई बिरयानी को लूटते नजर आ रहे हैं.विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लाभ लेने की कोशिश बताया है. हालांकि, AIMIM की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह भी पढ़े: Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिथिला की धरती सहरसा, जहां कोसी की बाढ़ और सियासत लिखती है इतिहास

बिरयानी के लिए लूट

बिहार में दो चरण में मतदान

बताते चलें कि बिहार में इस बार विधानसभा उपचुनाव दो चरणों में हो रहे हैं पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को.कुल 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

इस चुनाव में AIMIM भी सक्रिय भूमिका निभा रही है और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। पार्टी ने सीमांचल और अन्य क्षेत्रों में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है.