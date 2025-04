Mumbai Airport: बड़ी खबर! इस दिन 6 घंटे के लिए बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट, जानें इसके पीछे की असली वजह

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Photo Credits: File Image)

Mumbai International Airport Will Closed for 6 Hours on May 8: मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai International Airport) से उड़ान भरकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि करीब छह घंटे तक एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) यानी सीएसएमआईए (CSMIA) पर रनवे रखरखाव कार्य के कारण 8 मई को उड़ानें छह घंटे के लिए बंद रहेंगी. हवाई अड्डे के निजी ऑपरेटर, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Mumbai International Airport Limited) यानी एमआईएएल (MIAL) ने शनिवार को इसकी घोषणा की.

एमआईएएल ने कहा कि सभी संबंधित हितधारकों को सूचित करने के लिए छह महीने पहले एक नोटम (एयर ऑपरेटर्स को नोटिस) जारी किया गया था, जिससे एयरलाइनों को अपनी उड़ान अनुसूची को संशोधित करने और आवश्यक व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया. यह भी पढ़ें: Maharashtra: अब मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक सीधी मेट्रो! CIDCO को मिली मंजूरी, जानिए पूरा प्लान

आवश्यक मानसून-पूर्व रखरखाव कार्य सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा, जिससे हवाई अड्डे के दोनों रनवे - 09/27 (प्राथमिक रनवे) और 14/32 (द्वितीयक) प्रभावित होंगे. इस अवधि के दौरान कोई विमान आवागमन नहीं होगा, क्योंकि दोनों रनवे बंद रहेंगे.

ऑपरेटर ने कहा कि यह वार्षिक प्री-मानसून रखरखाव हवाई अड्डे के वायु बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य और दीर्घायु को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों की टीम सतह पर किसी भी प्रकार की क्षति का निरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की टूट-फूट के निशानों को दूर किया जाए. एमआईएएल ने आगे कहा कि वे जलभराव को रोकने के लिए उपाय भी लागू करेंगे, जिससे बरसात के महीनों के दौरान सुचारू और सुरक्षित उड़ान संचालन सुनिश्चित हो सके.