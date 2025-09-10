FD पर बड़ा फायदा: 5 लाख के निवेश पर 2 लाख से ज्यादा ब्याज, समझें पूरा गणित

Top 5 Bank FD Rates

फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) अब भी उन लोगों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प माना जाता है, जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं. डिजिटल बैंकिंग की सुविधा ने एफडी खोलने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. आज के समय में सिर्फ एक क्लिक से मोबाइल के ज़रिए एफडी शुरू की जा सकती है. चूंकि इसमें जोखिम बेहद कम होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपना पैसा एफडी में लगाना पसंद करते हैं. आइए जानें कि फिलहाल किन बैंकों में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है.

एक साल की एफडी पर कहां मिल रहा है सबसे ज़्यादा ब्याज?

एक साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा ब्याज दर बंधन बैंक (Bandhan Bank) दे रहा है, जहां 7.1% तक का रिटर्न मिल रहा है. इसके बाद आरबीएल बैंक (RBL Bank) 7% ब्याज दे रहा है. वहीं, डीसीबी बैंक (DCB Bank) 6.9% की दर से ब्याज प्रदान कर रहा है. इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank), दोनों ही 6.8% की ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं.

दो साल की एफडी पर सबसे बेहतर रिटर्न

दो साल की एफडी पर सबसे आकर्षक ब्याज दर बंधन बैंक दे रहा है, जहां निवेशकों को 7.2% का रिटर्न मिल रहा है. इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank), इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक सभी 7% ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं. वहीं डीसीबी बैंक 6.9% की दर से ब्याज दे रहा है.

तीन साल की एफडी पर अधिक ब्याज दर

तीन साल की एफडी पर सबसे ज़्यादा 7.2% ब्याज दर आरबीएल बैंक दे रहा है. इसके बाद बंधन बैंक, डीसीबी बैंक और यस बैंक, तीनों 7% की ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं. वहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर 3 साल की एफडी के लिए 6.8% ब्याज मिल रहा है.

पाँच साल की एफडी पर कितना ब्याज?

पाँच साल की एफडी पर सबसे अधिक 7% ब्याज दर डीसीबी बैंक दे रहा है. इसके बाद यस बैंक (Yes Bank) 6.8% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है. वहीं, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों 6.7% ब्याज दे रहे हैं. एक्सिस बैंक (Axis Bank) पाँच साल की एफडी पर 6.6% की ब्याज दर दे रहा है.

5 लाख रुपये के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?

अगर आप बंधन बैंक की एक साल की एफडी में 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी (Maturity) पर आपको 5,36,456 रुपये मिलेंगे. इसी तरह, बंधन बैंक की दो साल की एफडी पर उतनी ही राशि निवेश करने पर 5,76,703 रुपये प्राप्त होंगे. वहीं, आरबीएल बैंक की तीन साल की एफडी में 5 लाख रुपये लगाने पर मैच्योरिटी पर 6,19,360 रुपये मिलेंगे. अगर आप डीसीबी बैंक की पाँच साल की एफडी में 5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो मैच्योरिटी पर 7,07,389 रुपये का रिटर्न मिलेगा.

कुल मिलाकर, एफडी सुरक्षित निवेश का एक मजबूत साधन है. अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें और मैच्योरिटी राशि की तुलना कर आप अपनी ज़रूरत और अवधि के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं. जो लोग जोखिम से बचकर तयशुदा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए एफडी अब भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है.