New Rules From January 1, 2026: नए नियम 1 जनवरी से होंगे लागू, नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, बैंकिंग, वेतन और ईंधन से जुड़े नियमों में होंगे बदलाव; चेक डिटेल्स

New Rules From January 1, 2026: 1 जनवरी 2026 से देश में कई नए नियम लागू होने वाले हैं जो सीधे नागरिकों की ज़िंदगी और खर्चों को प्रभावित करेंगे। इन नियमों में बैंकिंग और वित्तीय नियम शामिल हैं, जैसे कि फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज हटना और बैंक खातों का KYC अपडेट अनिवार्य होना. वेतन और पेंशन नियमों में बदलाव के कारण सैलरी स्ट्रक्चर, DA और PF पर असर पड़ सकता है.इसके अलावा, ईंधन (पेट्रोल, डीज़ल, LPG) और रोज़मर्रा के खर्चों पर भी नए दाम लागू होंगे. साथ ही, PAN‑आधार लिंकिंग और डिजिटल पेमेंट सुरक्षा से जुड़े नियम भी सख्त होंगे. यह भी पढ़े: New Rules From January 1, 2026: नागरिकों के लिए जरूरी सूचना, देश में 1 जनवरी से बदलेंगे बैंकिंग, वेतन और ईंधन संबंधित कई नियम; आम जनता पर होगा इसका सीधा असर, चेक करें डिटेल्स

RBI के नए निर्देश के अनुसार अब फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, यानी होम लोन या पर्सनल लोन को समय से पहले चुका सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के.

फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) और सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम बदल सकते हैं, जिससे ब्याज दरों और सेविंग विकल्पों में फेरबदल हो सकता है.