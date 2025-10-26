Bengaluru: ईमानदारी अभी जिंदा है! रैपिडो ड्राइवर ने Google Pay के जरिए महिला पैसेंजर से किया कॉन्टेक्ट, लौटाए उसके खोए हुए Earphones

Rapido Driver Story (Credit: X,Wikimedia Commons)

Bengaluru Rapido Driver Honesty: बेंगलुरु के एक रैपिडो ड्राइवर की ईमानदारी ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. लिंक्डइन (LinkedIn) पर शेयर की गई एक पोस्ट में, एक महिला ने बताया कि कैसे एक रैपिडो ड्राइवर ने उसके खोए हुए ईयरफोन ढूंढे और उन्हें वापस कर दिए. लिंक्डइन यूजर सांभवी श्रीवास्तव (@sambhavi-shrivastava) ने बताया कि उन्होंने इंदिरानगर से एक छोटी यात्रा बुक की थी. अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने ईयरफोन कहीं भूल गई हैं.

लेकिन कुछ ही मिनटों में, उन्हें गूगल पे (Google Pay) पर एक मैसेज मिला जिसमें रैपिडो ड्राइवर ने बताया कि उन्हें वह ईयरफोन मिल गया है, जिसे वह ढूंढ रही हैं.

रैपिडो ड्राइवर ने लौटाए गुम हुए इयरफोन

'दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं'

महिला ने लिखा, "मैंने कहा था कि मैं उन्हें सोमवार को ले जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस दिन दिवाली थी. अगली सुबह, ड्राइवर ने फोन किया और कहा कि वह आकर अपने ईयरफोन ले जा सकती है. बस यूं ही, बिना किसी स्वार्थ के."

महिला ने ड्राइवर का नाम लेते हुए लिखा, "जहूरल को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया. इससे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं."

रैपिडो, ड्राइवर को करेगा सम्मानित

रैपिडो ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और ड्राइवर की ईमानदारी की तारीफ की. कंपनी ने लिखा, "हमें जहूरल जैसे लोगों पर गर्व है, जिन्होंने मानवता की मिसाल कायम की. उनके इस नेक काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा."

सोशल मीडिया पर ड्राइवर की तारीफ

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना की तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, "ऐसे ही काम इंसानियत में भरोसा जगाते हैं." एक और ने कहा, "आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है. ड्राइवर को सलाम।"