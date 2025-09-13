Bareilly: दरोगा की दबंगई! बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आएं युवक को पीटा, बाल पकड़कर की मारपीट, बरेली का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@nedricknews)

बरेली, उत्तर प्रदेश: पुलिस (Police) का रवैय्या आम लोगों के साथ कैसे होता है और मंत्रियों के साथ वीआईपी (VIP) लोगों के साथ किस तरह होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है. ऐसा ही एक पुलिस की दबंगई का वीडियो सामने आया है. यहां पर बाइक की शिकायत करने पहुंचे युवक पर ही दरोगा (Inspector) हाथ उठा दिया और उसके बाल पकड़कर उसको थप्पड़ लगाएं. बताया जा रहा है की युवक बरेली जिले (Bareilly District) के सिरौली पुलिस स्टेशन में अपनी बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा था. लेकिन दरोगा ने उसके साथ ही मारपीट की. इस दौरान युवक से दरोगा कहते है, नशा करके आया है और उसके बाल पकड़कर उसे पीटते है.

युवक के साथ दरोगा ने की मारपीट

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ संग्रामपुर गांव का निवासी शिशुपाल अपनी बाइक (Bike) चोरी होने की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन (Police Station) पहुंचा था, लेकिन उसे नहीं पता था की उसके साथ ही मारपीट होगी.बताया जा रहा है की पीड़ित की बके नवीगंज इलाके में चोरी हुई थी. जब वह शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा तो दरोगा ने उससे उसकी जाति पूछी और इसके बाद उसके बाल पकड़कर उसे पीटा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है.

अधिकारीयों ने की कार्रवाई

इस घटना के बाद पुलिस (Police) की मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद बरेली (Bareilly) के एसएसपी अनुराग आर्य ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है. इस मामले की आगे की जांच चल रही है.