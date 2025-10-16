Balotra Road Accident: स्कॉर्पियो-ट्रेलर की टक्कर में चार लोगों की झुलसने से मौत, एक की हालत गंभीर

Representational Image | ANI

बालोतरा, 16 अक्टूबर : राजस्थान के बालोतरा जिले (Balotra District) के सिणधरी थाना क्षेत्र में सड़ा गांव के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) में चार दोस्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत के कारण हुआ, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. पुलिस के अनुसार, देर रात सड़ा गांव के पास एक स्कॉर्पियो और सामने से आ रहे ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई, जो देखते ही देखते भयावह हो गई. स्कॉर्पियो में सवार चार लोग आग की चपेट में आ गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हादसे में मोहन सिंह (35) पुत्र धूड सिंह, शम्भू सिंह (20) पुत्र दीप सिंह, पांचाराम (22) पुत्र लुम्बाराम और प्रकाश (28) पुत्र सांपाराम की मौके पर ही जलने से मौत हो गई. स्कॉर्पियो के ड्राइवर दिलीप सिंह (उम्र का उल्लेख नहीं) गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल दिलीप सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

हादसे की सूचना मिलते ही सिणधरी पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की तीव्रता के कारण चार लोगों को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और संभवतः चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है. इस दुखद घटना से इलाके में शोक की लहर है. मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.