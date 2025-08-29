Baba Siddiqui Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और मेंबर गिरफ्तार

मुंबई, 28 अगस्‍त : बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान अमोल गायकवाड़ के रूप में हुई है. मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम अमोल गायकवाड़ है. आरोपी पुणे का रहने वाला है. क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम ने उसे पुणे से गिरफ्तार किया. क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मामले के फरार आरोपी सुभम लोनकर को मुंबई में लाने और ले जाने का काम अमोल गायकवाड़ देखता था.

अब तक इस मामले में पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर की गई थी. गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को पकड़ लिया था, जबकि शिवकुमार गौतम भागने में कामयाब हो गया था. बाद में उसे उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया गया था, जब वह नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था. यह भी पढ़ें :Noida Shocker: 17 साल पुराने मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा, तीन आरोपियों को दो-दो साल की कैद

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली. गैंग का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अभिनेता सलमान खान से उनके करीबी संबंधों के कारण की गई. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में इसी साल मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4,590 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट के अनुसार, 12 अक्टूबर 2024 की रात गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी. इससे पहले आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और कार्यालय की रेकी की थी.