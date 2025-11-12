Axis My India के एग्जिट पोल में भी NDA को बढ़त, तेजस्वी की महागठबंधन पिछड़ी

PM Modi with Nitish Kumar | PTI

Bihar Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए Axis My India के एग्जिट पोल ने राज्य की सियासत में रोमांच बढ़ा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है. पोल के मुताबिक, NDA को करीब 130 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन (RJD, कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़) 110 सीटों पर सिमटता दिख रहा है. वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को एक सीट मिलने की संभावना जताई गई है.

2020 जैसे नतीजों की झलक, NDA को 5 सीटों का फायदा

एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये 2020 के विधानसभा चुनावों से बहुत अलग नहीं हैं. उस वक्त NDA ने 125 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा (122 सीटें) पार किया था, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं.

इस बार Axis My India का अनुमान है कि NDA को करीब 5 सीटों का इजाफा हो सकता है, जिससे गठबंधन को और स्थिर बहुमत मिल सकता है. हालांकि महागठबंधन की सीटें पिछले चुनाव के समान रहने की संभावना जताई गई है, यानी विपक्ष की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा.

तेजस्वी यादव का नहीं दिखा कमाल

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD ने इस बार रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर जोर दिया, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि जनता का झुकाव अब भी NDA की ओर है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महागठबंधन का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, जबकि भाजपा-जदयू गठबंधन ने अपनी पकड़ ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में बनाए रखी है.

अन्य एजेंसियों के सर्वे भी NDA के पक्ष में

Axis My India के अलावा अन्य एग्जिट पोल एजेंसियों जैसे Today’s Chanakya, C-Voter और Times Now-ETG ने भी NDA को बढ़त दी है.

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, RJD की अगुवाई वाला INDIA ब्लॉक बिहार में कमजोर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन के लिए चिंता की बात हो सकती है.

अब सबकी निगाहें नतीजों पर

हालांकि एग्जिट पोल केवल जनता की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं, असली तस्वीर तो नतीजों के दिन ही साफ होगी. फिलहाल यह साफ है कि बिहार में मुकाबला कांटे का है, लेकिन NDA फिलहाल बढ़त बनाए हुए है.

अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता संभालेंगे, जबकि तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है.