Atal Canteen Yojana Delhi: दिल्ली में शुरू होगी ‘अटल कैंटीन योजना’, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन

Atal Canteen Yojana Delhi: दिल्ली की रेखा सरकार अब राजधानी के गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार जल्द ही ‘अटल कैंटीन योजना’ की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत आम नागरिकों को सिर्फ 5 रुपये में गरम, ताज़ा और पौष्टिक खाना मिलेगा. यह योजना उन लोगों के लिए राहत साबित होगी जो रोज़ की कमाई में खाने की चिंता करते हैं.

शुरुआत में 100 जगह खुलेंगी अटल कैंटीन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के पहले चरण में दिल्ली के 100 अलग-अलग इलाकों में अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी. इन जगहों का चयन कर लिया गया है और कैंटीनों का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया जाएगा. सरकार ने कैंटीन के संचालन की जिम्मेदारी चुनिंदा संस्थाओं को सौंपी है, ताकि खाने की गुणवत्ता और वितरण में कोई दिक्कत न हो.

5 रुपये में मिलेगा पूरा भोजन

अटल कैंटीन में हर व्यक्ति को मात्र 5 रुपये में पूरी थाली मिलेगी जिसमें दाल, चावल, रोटी और सब्जी शामिल होगी. हर केंद्र पर सुबह और शाम, दिन में दो बार 500-500 थालियां परोसी जाएंगी. सरकार खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सब्सिडी देगी. यानी लोगों को पौष्टिक भोजन बहुत ही कम दाम पर मिलेगा और खाने की क्वालिटी पर भी कोई समझौता नहीं होगा.

डिजिटल सिस्टम से होगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी व्यवस्था डिजिटल टोकन सिस्टम के ज़रिए चलेगी. अब मैनुअल कूपन नहीं दिए जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके. सभी कैंटीनों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (DUISIB) के डिजिटल प्लेटफॉर्म से रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी. इसके साथ ही रसोई में एलपीजी आधारित कुकिंग सिस्टम, RO वॉटर फिल्टर और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अनिवार्य की गई है.

भोजन की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी

सरकार ने यह भी तय किया है कि खाने के नमूनों की जांच FSSAI और NABL मान्यता प्राप्त लैब में होगी. एजेंसियों को हर महीने फूड क्वालिटी रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जमा करना होगा. यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि खाने की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो.

गरीबों के सम्मान के लिए उठाया कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल कैंटीन सिर्फ सस्ता भोजन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और सम्मान की भावना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस सोच से प्रेरित है जिसमें वे कहते थे कि गरीबी केवल पैसों की नहीं, अवसरों की भी कमी है.