Asia Cup 2025: भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? लोगों के विरोध के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी ये प्रतिक्रिया

(Photo Credits FB)

Asia Cup 2025: भारत (India) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच होने वाले मैच को लेकर इन दिनों देशभर में विरोध हो रहा है. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर आम जनता तक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (DCM Ajit Pawar) ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अजित पवार की प्रतिक्रिया

अजित पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं. एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि खेलों को राजनीति से अलग रखना चाहिए और उन्हें केवल एक खेल की तरह देखना चाहिए, न कि किसी विवाद का हिस्सा बनाना चाहिए. वहीं, दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संबंधों को नकारता है. उनका कहना है कि न तो व्यापार में और न ही खेलों में पाकिस्तान के साथ तालमेल रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है. इस वर्ग के लोग खेलों को भी राष्ट्रीय हित के रूप में देखते हैं, जहां कोई समझौता नहीं किया जा सकता. Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: आगामी एशिया कप में ये भारतीय बल्लेबाज मचा सकते हैं तांडव, तोड़ देंगे टी20 के बड़े-बड़े रिकॉर्ड!

दोनों देशों के बीच होने वाले खेल को लेकर कही ये बात

हालांकि, अजित पवार ने यह भी कहा कि खेलों का एक अलग ही महत्व है. भारत-पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है, तो लाखों लोग अपने कामकाजी दिनचर्या को छोड़कर दोनों देशों के बीच का मैच देखते हैं. पवार ने कहा कि इस तरह के मुद्दों पर हमेशा दो पहलू होते हैं और उनका समाधान दोनों पक्षों को संतुष्ट करना बहुत कठिन होता है.