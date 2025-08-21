Apple Store Bengaluru: बेंगलुरु में खुल रहा है एप्पल का पहला स्टोर, 2 सितंबर को होगी ग्रैंड ओपनिंग

(Photo : X )

एप्पल ने घोषणा की है कि वह बेंगलुरु में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है. कंपनी ने इसके लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया है. यह नया स्टोर 2 सितंबर को खुलेगा. मुंबई के एप्पल बीकेसी (BKC) और दिल्ली के एप्पल साकेत के बाद यह भारत में एप्पल का तीसरा ऑफिशियल स्टोर होगा.

इस नए स्टोर का नाम 'एप्पल हेब्बल' रखा गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह स्टोर आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद खुल रहा है. एप्पल हेब्बल स्टोर मंगलवार, 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे ग्राहकों के लिए खोल दिया जाएगा.

यह स्टोर भारत में एप्पल के विस्तार का हिस्सा है. अब बेंगलुरु के ग्राहक सीधे इस स्टोर में जाकर एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे और सर्विस का लाभ उठा सकेंगे. गुरुवार सुबह एप्पल ने स्टोर के बैरिकेड से पर्दा उठाया, जिसकी डिजाइन सबका ध्यान खींच रही है.

एप्पल ने बताया कि स्टोर की कलाकृति भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के सुंदर और रंग-बिरंगे पंखों से प्रेरित है. यह डिजाइन भारत में एप्पल के तीसरे स्टोर का जश्न मनाती है.

क्या खास होगा इस स्टोर में?

नया एप्पल हेब्बल स्टोर बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल में स्थित है. दूसरे एप्पल स्टोर्स की तरह, यहां भी ग्राहकों की मदद के लिए एप्पल स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव और जीनियस की टीम मौजूद रहेगी. बिजनेस ग्राहकों के लिए भी एक खास टीम होगी.

इस स्टोर में एप्पल के लोकप्रिय "टुडे एट एप्पल" सेशन भी होंगे. ये मुफ्त सेशन होते हैं, जिनमें एक्सपर्ट्स ग्राहकों को उनके एप्पल डिवाइस इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके सिखाते हैं. इन सेशन में आर्ट, कहानी सुनाने, प्रोडक्टिविटी और कोडिंग जैसे विषयों को शामिल किया जाता है.

भारत में एप्पल के अन्य स्टोर

भारत में एप्पल का पहला ऑफिशियल स्टोर अप्रैल 2023 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खुला था. यह स्टोर अपनी दो मंजिला इमारत और लकड़ी से बनी खास छत के लिए काफी मशहूर हुआ. इसके तुरंत बाद दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटीवॉक मॉल में दूसरा स्टोर खोला गया.

इन स्टोर्स में ग्राहकों को आईफोन, मैक, एप्पल वॉच समेत एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स खरीदने और अनुभव करने का मौका मिलता है. ग्राहक कोई भी डिवाइस खरीदने से पहले उसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं. साथ ही, यहां डिवाइस के लिए टेक्निकल सपोर्ट, सर्विस, पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने (ट्रेड-इन) और नए डिवाइस को सेट-अप करने में भी मदद मिलती है.