Muzaffarnagar Shocker: स्कूल वैन ने मासूम को कुचला, 2 साल के बच्चे की हुई मौत, मुज़फ्फरनगर जिले की दिल दहलानेवाली घटना:VIDEO
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले के उमरपुर गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहांपर एक स्कूल वैन (School Van) चालक की लापरवाही के कारण एक दो साल के बच्चे की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है. वीडियो में देख सकते है की बच्चा घर के सामने खेल रहा था और इसी दौरान एक स्कूल वैन सामने से आती है और उसमें से बच्चे निकलते है और बच्चा खेलते हुए एक स्कूल वैन के सामने पहुंच जाता है. इसके बाद वैन चालक बिना देखें बच्चे पर गाड़ी चढ़ा देता है.

इस घटना के बाद इस मासूम ने दम तोड़ दिया. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @assoni_mzn नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

मासूम को स्कूल वैन चालक ने कुचला

क्या है पूरी घटना?

ये हादसा मुजफ्फरनगर जिले बुढ़ाना थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में हुआ, जब वैन एक छात्र को लेने स्कूल पहुंची थी और पास में खेल रहा बच्चा अचानक वाहन के आगे आ गया.हादसे (Accident) का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटा बच्चा वैन के आगे आता है और तभी ड्राइवर वाहन आगे बढ़ा देता है, जिससे बच्चा वैन के पहियों के नीचे आ जाता है. आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई

सीसीटीवी वीडियो (Video) सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और वाहन को जब्त कर लिया. बुढ़ाना थाने में इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और वीडियो के आधार पर ड्राइवर की लापरवाही की पुष्टि हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है, जबकि मृतक बच्चे के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. हालांकि लोगों ने और रिश्तेदारों ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप भी लगाया है.

 