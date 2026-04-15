Amravati S*x Scandal: मुख्य आरोपी मोहम्मद अयाज के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया जमींदोज

आरोपी मोहम्मद अयाज़ के घर पर बुलडोज़र कार्रवाई (Photo Credits: X/@IANSKhabar)

अमरावती: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती जिले (Amravati District) में नाबालिग लड़कियों (Minor Girls) के यौन शोषण (Sexual Exploitation) और अश्लील वीडियो (Explicit Videos) के जरिए ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) के गंभीर मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मामले के मुख्य आरोपी, 19 वर्षीय मोहम्मद अयाज़ (Mohammad Ayaz) (उर्फ तनवीर) के घर के अवैध हिस्सों को अचलपुर नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है. परतवाड़ा शहर में हुई इस कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा.

नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अयाज़ के आवास पर किए गए अनधिकृत निर्माणों को लक्षित करके की गई थी. इसमें घर के बाहर बनी एक अवैध सीढ़ी भी शामिल थी, जिसका उपयोग ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए किया जाता था. नागरिक निकाय ने बताया कि इस अतिक्रमण को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद यह दंडात्मक कदम उठाया गया. यह भी पढ़ें: Amravati Shocker: अमरावती में 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में मोहम्मद अयाज गिरफ्तार, 350 अश्लील वीडियो बरामद

सोशल मीडिया के जरिए फंसाता था शिकार

जांचकर्ताओं के मुताबिक, मोहम्मद अयाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. वह पीड़ितों को मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ले जाता था, जहाँ उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। पुलिस का दावा है कि उसके पास से सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनका उपयोग वह लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या इन वीडियो को आगे किसी आपराधिक नेटवर्क के साथ साझा किया गया था.

आरोपी मोहम्मद अयाज़ के घर पर बुलडोजर कार्रवाई

अमरावती, महाराष्ट्र: अमरावती ज़िले के अचलपुर में, एक आरोपी द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर यौन शोषण के वीडियो शेयर किए जाने के बाद आक्रोश फैल गया।अधिकारियों ने BJP विधायक प्रवीण वसंतराव तायडे की मौजूदगी में आरोपी से जुड़ी कब्ज़ाई गई ज़मीन पर बने निर्माण को ढहाकर कार्रवाई की। pic.twitter.com/QdasHAtktQ — IANS Hindi (@IANSKhabar) April 15, 2026

डिजिटल साक्ष्य और गिरफ्तारियां

इस मामले में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी के साथ-साथ उसके कुछ सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में कुछ आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. वर्तमान में पुलिस की साइबर सेल और डिजिटल फॉरेंसिक टीम आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विश्लेषण कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों की पहचान की जा सके.

राजनीतिक दलों ने झाड़ा पल्ला

शुरुआती रिपोर्टों में आरोपी का संबंध ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) से होने की बात सामने आई थी. हालांकि, पार्टी के प्रतिनिधियों ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अयाज़ का वर्तमान में पार्टी से कोई संबंध नहीं है और उसे काफी समय पहले ही निष्क्रियता के कारण संगठन से बाहर कर दिया गया था.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस का कहना है कि इस घिनौने अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की गहन जांच जारी है.