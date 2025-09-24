Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि पर अमिताभ बच्चन का संदेश; सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली की कामना

मुंबई, 24 सितंबर : बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने हाल ही में अपने ब्लॉग में फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने मां दुर्गा से सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली प्रदान करने की कामना की है. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, “मैं समय से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, भले ही यह सिर्फ प्रतीकात्मक ही क्यों न हो. न कोई दार्शनिक, न कवि और न ही वैज्ञानिक ऐसा कर सकता है. असल में ब्लॉग पोस्ट करने का विचार ही पर्याप्त है, इससे पहले कि व्यस्तता और देर आड़े आए. नवरात्रि का पावन उत्सव 9–10 दिनों तक चलता है. इस दौरान ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब समृद्ध हों और हमेशा शांति व खुशियों से घिरे रहें.”

इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में 'कौन बनेगा करोड़पति' शो की एक तस्वीर भी साझा की है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "दर्शक अपने चहेते सितारों को यहां देखकर तालियां बजाते हैं और ये तालियों की गूंज हमें जीवित रखती है, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए. युवाओं के अपने विश्वास, प्रशंसा और नापसंदगी के मानक होते हैं, जबकि बुज़ुर्गों का अतीत से गहरा जुड़ाव होता है. अगली पीढ़ी क्या करेगी, यह एक रहस्य है और यह रहस्य होना ही चाहिए."

बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' शो में इन दिनों नारी की अद्वितीय शक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसके एक प्रोमो वीडियो में बिग बी कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक स्त्री के रूप में धरती पर भेजा है. उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. इसके लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ अर्थशास्त्र में स्वर्ण पदक विजेता एक कंटेस्टेंट को होस्ट करते दिखाई देंगे. कंटेस्टेंट का नाम आरती शर्मा है. उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद जीवन में काफी संघर्ष किया और एक शिक्षक बनीं. उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था. उनकी तारीफ अमिताभ बच्चन ने भी की है. यह एपिसोड बुधवार रात को 9 बजे प्रसारित किया जाएगा. सोनी एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर दर्शक इसे देख पाएंगे.