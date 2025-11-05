राहुल गांधी के आरोपों के बीच हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साझा किए महत्वपूर्ण तथ्य

चंडीगढ़, 5 नवंबर : लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Assembly Elections) , 2024 में वोट चोरी के आरोप लगाए. इसी बीच हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया. हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर चुनाव के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया. पोस्ट में लिखा, "मसौदा मतदाता सूचियां 2 अगस्त, 2024 को प्रकाशित और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गईं. एसएसआर (स्पेशल समरी रीविजन) के दौरान 4,16,408 दावें और आपत्तियां प्राप्त हुईं. 20,629 कुल बीएलओ की संख्या थी."
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, "अंतिम मतदाता सूचियां 27.8.2024 को प्रकाशित और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की गईं. जिलाधिकारियों के पास ईआरओ के विरुद्ध शून्य दायर अपील रही. जिलाधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दायर दूसरी अपीलों की संख्या भी शून्य रही. नाम वापसी की अंतिम तिथि तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया और 16 सितंबर, 2024 को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ साझा की गईं." यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कुछ बचा नहीं, ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने हरियाणा का मुद्दा गढ़ा; केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
हरियाणा सीईओ ने बताया, "हरियाणा में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 20,632 थी. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,031 थी. सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों की कुल संख्या 86,790 थी. मतदान के अगले दिन जांच के दौरान उम्मीदवारों द्वारा शून्य आपत्ति दर्ज कराई गई. मतगणना के लिए सभी उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतगणना एजेंटों की संख्या 10,180 थी. मतगणना के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पांच शिकायतें/आपत्तियां प्राप्त हुईं. 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किए गए. चुनावों को चुनौती देने के लिए 23 चुनाव याचिका दायर की गई."
बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कथित तौर पर गड़बड़ी करने का आरोप दोहराया है. राहुल गांधी ने दावा किया कि राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर हो रही है. हरियाणा में कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया.