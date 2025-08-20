America: रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रोलर से बच्चे को अगवा करने की कोशिश, भीड़ के हस्तक्षेप के बाद आरोपी गिरफ्तार

बच्चे को किडनैप करने की कोशिश (Photo: X|@FoxNews)

यूटा राज्य के एक रेलवे स्टेशन पर एक महिला के स्ट्रोलर से बच्चे को अगवा करने की कोशिश करने के आरोप में 56 वर्षीय अमेरिकी नागरिक बेंजामिन डिलमैन को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के दस्तावेजों के अनुसार, डिलमैन ने महिला का पीछा करते हुए कहा: "यह मेरा बच्चा है, इसे मुझे दे दो." घटना के समय जब महिला ने खुद को असहज महसूस किया और वहां से निकलने की कोशिश की, तो डिलमैन ने उसका पीछा किया. घबराकर महिला मदद के लिए चिल्लाई, जिससे आसपास मौजूद लोग तुरंत हरकत में आए और बीच-बचाव किया. हंगामे के बाद डिलमैन घटनास्थल से फरार हो गया, लेकिन यूटा ट्रांजिट अथॉरिटी पुलिस ने कुछ ही समय में उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर बच्चे के अपहरण की कोशिश और महिला पर हमला करने का आरोप लगाया गया है. यह भी पढ़ें: US Shocker: जॉर्जिया के चाइल्ड केयर में महिला ने की बच्चे की बर्बरता से पिटाई, कर्मचारी गिरफ्तार

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और बाद में इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. फॉक्स न्यूज़ ने इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया, जिसमें डिलमैन को महिला का पीछा करते हुए देखा जा सकता है. गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला कि डिलमैन बेघर है और उसका एकमात्र पता एक आश्रय गृह है. पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उसे जमानत पर रिहा न किया जाए, क्योंकि वह समुदाय के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी

Benjamin Dillman, 56, was arrested after allegedly trying to kidnap a baby from a stroller in Utah. He allegedly said, "This is my baby, give her to me." pic.twitter.com/dHSsil9cPA — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

फिलहाल, बेंजामिन डिलमैन को साल्ट लेक काउंटी जेल में हिरासत में रखा गया है. पुलिस और न्यायिक अधिकारी पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं.