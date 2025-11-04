अम्बेडकरनगर में बड़ा हादसा टला, चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; देखें VIDEO

(Photo Credits NBT)

Ambedkar Nagar Roadways Bus Fire: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस, जो अकबरपुर जा रही थी, अचानक आग के कारण बस धू-धू कर जलने लगी.

यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

हालांकि, बस में सवार यात्री और ड्राइवर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह धू-धू कर जल रही थी.

चलती रोडवेज बस में लगी आग

अम्बेडकरनगर । चलती रोडवेज बस में लगी आग , बस स्टॉप और यात्रियों ने कूद कर बचाई अपनी जान, देखते ही देखते जल गई बस, बसखारी की तरफ से अकबरपुर की तरफ आ रही थी बस,आग के कारणों का अभी तक नही लगा पता#Roadways pic.twitter.com/HoCyClbqxL — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) November 4, 2025

अकबरपुर जा रही थी बस

बस बसखारी की तरफ से अकबरपुर की ओर जा रही थी. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका है कि बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी.