अम्बेडकरनगर में बड़ा हादसा टला, चलती रोडवेज बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान; देखें VIDEO
Ambedkar Nagar Roadways Bus Fire: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस, जो अकबरपुर जा रही थी, अचानक आग के कारण बस धू-धू कर जलने लगी.

यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

हालांकि, बस में सवार यात्री और ड्राइवर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह धू-धू कर जल रही थी.

चलती रोडवेज बस में लगी आग

अकबरपुर जा रही थी बस

बस बसखारी की तरफ से अकबरपुर की ओर जा रही थी. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका है कि बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी.