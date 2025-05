Alert! व्हाट्सएप नंबर 7340921702 से हो रही जासूसी की कोशिश, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नई चाल

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत की सुरक्षा को लेकर एक और गंभीर खतरा सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां (PIO) अब तकनीकी जाल बिछाकर भारत की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. इसके लिए वे भारतीय व्हाट्सएप नंबर +91 7340921702 का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद को भारतीय रक्षा अधिकारी बताकर पत्रकारों और नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं.

पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स खुद को भारतीय सेना या रक्षा मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताकर लोगों से बात करते हैं. वे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछते हैं. जैसे कि पाकिस्तान के हमलों से भारतीय सैन्य अड्डों को कितना नुकसान हुआ है, या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें सामने आई हैं. यह सब जानकारी जुटाकर वे भारत की रक्षा तैयारियों और जवाबी कार्रवाई की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

⚠️ Army warns: Pakistani Intelligence Operatives (PIO), pretending as Indian defence officials attempting to call Indian journos & civilians to acquire information on Op Sindoor. Indian WhatsApp No: 7340921702 & others being used.

#ALERT: Pakistan Intelligence Operatives Calls to Journalists

Indian WhatsApp No: *7340921702* is being used by Pakistani Intelligence Operatives (PIO), pretending as Indian Defence Officials, to call Journalists and Civilians to acquire information on ongoing situation while…

