INSPIRE अवार्ड के बाद अब 'विकसित भारत बिल्डथॉन' में यूपी का जलवा, छात्र कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश ने INSPIRE अवार्ड मानक योजना में 2.8 लाख नॉमिनेशन के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया था. इस बड़ी सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की नजर 'विकसित भारत बिल्डथॉन 2025' पर है. सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रतियोगिता में भी सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश से ही रजिस्ट्रेशन कराएं.

क्या है यह 'विकसित भारत बिल्डथॉन'?

यह छात्रों, शिक्षकों और नए आइडिया सोचने वालों के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता है. इसका मकसद इनोवेशन, क्रिएटिविटी और समस्या को सुलझाने की क्षमता को बढ़ावा देना है. इसमें हिस्सा लेने वाले लोग 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए अपने आइडिया और सॉल्यूशन पेश करेंगे, जो 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने से जुड़ा है. इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है.

कैसे ले सकते हैं हिस्सा?

बिल्डथॉन के लिए चार मुख्य विषय (थीम) रखे गए हैं:

आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी वोकल फॉर लोकल समृद्ध भारत

छात्रों को इनमें से किसी भी विषय पर अपने आइडिया या बनाए गए प्रोटोटाइप (मॉडल) का एक छोटा वीडियो बनाकर जमा करना होगा.

कैसे चुने जाएंगे विजेता?

जमा किए गए वीडियो और आइडिया को विशेषज्ञों की एक टीम परखेगी. इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर पैनल बनाए जाएंगे. विजेताओं का चुनाव कुछ खास बातों के आधार पर होगा, जैसे:

आइडिया कितना नया और अनोखा है.

क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है.

समाज पर इसका लंबे समय तक क्या अच्छा असर पड़ेगा.

क्या इस आइडिया को हकीकत में बदलना संभव है.

यह चारों राष्ट्रीय विषयों से कितना मेल खाता है.

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों, एजुकेशन पोर्टलों, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इसका खूब प्रचार-प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा ले सकें. स्कूलों के प्रिंसिपलों से भी कहा गया है कि वे छात्रों को प्रोत्साहित करें, उन्हें जरूरी सुविधाएं दें और अपने कैंपस में बिल्डथॉन का पोस्टर लगाएं जिसमें QR कोड भी हो.