PoK में एयर स्ट्राइक के बाद Air India ने कई उड़ानें रद्द कीं, भारतीय एयरस्पेस में हाई अलर्ट घोषित

Air India Fight Cancellation: भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत जोरदार एयर स्ट्राइक की है. भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना की संयुक्त कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, यह हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था. भारतीय सेना ने उन सभी इलाकों को निशाना बनाया, जहां से आतंकियों को प्रशिक्षण और संसाधन मिल रहे थे. इस ऑपरेशन को गुप्त रूप से अंजाम दिया गया और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने सुरक्षित वापसी की.

एयर इंडिया की उड़ानों पर असर

इस सैन्य कार्रवाई के बाद देश के विभिन्न एयरस्पेस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सुरक्षा कारणों के चलते एयर इंडिया ने कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन की ओर से जारी बयान के अनुसार, जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए आने-जाने वाली सभी उड़ानें 7 मई दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं.

#TravelAdvisory

In view of the prevailing situation, Air India has cancelled all its flights to and from the following stations – Jammu, Srinagar, Leh, Jodhpur, Amritsar, Bhuj, Jamnagar, Chandigarh and Rajkot – till 12 noon on 7 May, pending further updates from authorities.…

— Air India (@airindia) May 6, 2025