ऑपरेशन सिंदूर: पंजाब पुलिस ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां की रद्द, हाई अलर्ट पर राज्य

भारत द्वारा पाकिस्तान और PoK में आतंक के ठिकानों पर की गई सफल एयरस्ट्राइक के बाद पंजाब पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं. पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सुरक्षा हालातों को देखते हुए एहतियातन लिया गया है.

सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना ने मंगलवार देर रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को एयरस्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया. इनमें बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिंबर, चाक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाके शामिल हैं. बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के बेस को खासतौर पर टारगेट किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया. उन्होंने हाल ही में हुई बैठकों में स्पष्ट संकेत दिया था कि पहलगाम में हुए हमले में हिंदू पुरुषों को निशाना बनाना भारत के लिए अस्वीकार्य है. इस हमले के बाद कई महिलाएं विधवा हो गईं, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया था.

Punjab Police cancels leaves of all its officers and employees with immediate effect, says the Police department.

