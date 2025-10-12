Adulterated Paneer Seized: दिवाली से पहले नोएडा में बड़ी कार्रवाई! 550 किलो नकली पनीर जब्त कर किया गया नष्ट, VIDEO आया सामने
Adulterated Paneer Seized: अभी कुछ ही दिनों में त्यौहार आनेवाले है. जिसके कारण खाने की वस्तुएं में मिलावट भी शुरू हो गई और खराब क्वालिटी का या फिर नकली खाद्य पदार्थ बनाएं जा रहे है. ऐसी ही कार्रवाई नोएडा में फूड सिक्योरिटी विभाग की ओर से की गई. यहांपर टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नोएडा (Noida) से 550 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है.

मिलावटी पनीर जब्त

फूड सिक्योरिटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

 

जानकारी के मुताबिक़ सेक्टर 81 भंगेल गांव में बोलेरो कार रोकी डिपार्टमेंट के लोगों ने रोकी और इसकी जांच की तो पाया गया की गाड़ी में बड़ी तादाद में घटिया क्वालिटी का पनीर (Paneer) रखा गया है. इसके बाद इसके सैंपल लेकर लैब भेजा गया और बाकी पनीर को नष्ट किया गया है.

कई जगहों पर होता  था सप्लाई

'दैनिक भास्कर ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह कार्रवाई 11 से 12 अक्टूबर 2025 की आधी रात  में की गई. गौतमबुद्धनगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्र नाथ वर्मा की टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका.जांच में पाया गया कि वाहन हरियाणा के मेवात स्थित जंगी मिल्क प्लांट से आ रहा था और दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न जिलों में पनीर की सप्लाई करता था.

खाने के लायक नहीं है ये पनीर

खाद्य सुरक्षा आयुक्त (Food Safety Commissioner) द्वितीय सर्वेश कुमार ने 'दैनिक भास्कर ' को बताया की शुरुआती जांच में यह पनीर मिलावटी और खाने के लायक नहीं है. इसका जांच के लिए सैंपल लिया गया, जबकि बाकी करीब 550 किलो पनीर को नष्ट किया गया है.

 