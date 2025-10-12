Adulterated Paneer Seized: दिवाली से पहले नोएडा में बड़ी कार्रवाई! 550 किलो नकली पनीर जब्त कर किया गया नष्ट, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@News1IndiaTweet)

Adulterated Paneer Seized: अभी कुछ ही दिनों में त्यौहार आनेवाले है. जिसके कारण खाने की वस्तुएं में मिलावट भी शुरू हो गई और खराब क्वालिटी का या फिर नकली खाद्य पदार्थ बनाएं जा रहे है. ऐसी ही कार्रवाई नोएडा में फूड सिक्योरिटी विभाग की ओर से की गई. यहांपर टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नोएडा (Noida) से 550 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है.

इस पनीर को जब्त करके इसे नष्ट किया गया है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @News1IndiaTweet नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:VIDEO: क्या आपके घर में रखा Paneer असली है? Noida Police ने जेवर टोल प्लाजा पर मारा छापा, 1150 Kg नकली पनीर की जब्त

मिलावटी पनीर जब्त

नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई 550 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया सेक्टर 81 भंगेल गांव में बोलेरो कार रोकी गाड़ी को खाद्य विभाग ने जांच के लिए रोका भारी मात्रा में घटिया, बदबूदार पनीर रखा था पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया विभाग ने 550 किलो पनीर नष्ट कर दिया… pic.twitter.com/YMmXpF4OVQ — News1India (@News1IndiaTweet) October 12, 2025

फूड सिक्योरिटी विभाग की बड़ी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक़ सेक्टर 81 भंगेल गांव में बोलेरो कार रोकी डिपार्टमेंट के लोगों ने रोकी और इसकी जांच की तो पाया गया की गाड़ी में बड़ी तादाद में घटिया क्वालिटी का पनीर (Paneer) रखा गया है. इसके बाद इसके सैंपल लेकर लैब भेजा गया और बाकी पनीर को नष्ट किया गया है.

कई जगहों पर होता था सप्लाई

'दैनिक भास्कर ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह कार्रवाई 11 से 12 अक्टूबर 2025 की आधी रात में की गई. गौतमबुद्धनगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों मुकेश कुमार, विजय बहादुर पटेल और रविंद्र नाथ वर्मा की टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका.जांच में पाया गया कि वाहन हरियाणा के मेवात स्थित जंगी मिल्क प्लांट से आ रहा था और दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न जिलों में पनीर की सप्लाई करता था.

खाने के लायक नहीं है ये पनीर

खाद्य सुरक्षा आयुक्त (Food Safety Commissioner) द्वितीय सर्वेश कुमार ने 'दैनिक भास्कर ' को बताया की शुरुआती जांच में यह पनीर मिलावटी और खाने के लायक नहीं है. इसका जांच के लिए सैंपल लिया गया, जबकि बाकी करीब 550 किलो पनीर को नष्ट किया गया है.