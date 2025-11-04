Adani Ports: अदाणी पोर्ट्स का सितंबर तिमाही में मुनाफा 29 प्रतिशत बढ़कर 3,120 करोड़ रुपए हुआ

Adani Power Slips On Stock Split

अहमदाबाद, 4 नवंबर : अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष (Current Financial Year) की सितंबर तिमाही के लिए मजबूत नतीजों की घोषणा की. एपीएसईजेड ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 3,120 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 30 प्रतिशत बढ़कर 9,167 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में अदाणी पोर्ट्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (पीएटी) सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,431 करोड़ रुपए हो गया.

अदाणी पोर्टफोलियो की फ्लैगशिप कंपनी ने दूसरी तिमाही में 5,550 करोड़ रुपए का ईबीआईटीडीए दर्ज किया है, जिसमें सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं, पहली तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए 20 प्रतिशत बढ़कर 11,046 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि डोमेस्टिक पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में 74.2 प्रतिशत का सबसे अधिक ईबीआईटीडीए मार्जिन दर्ज करवाया. वहीं, इंटरनेशनल पोर्ट्स का वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में रेवेन्यू और ईबीआईटीडीए लाइफटाइम हाई के साथ बढ़कर क्रमश: 2,050 करोड़ रुपए और 466 करोड़ रुपए हो गया. यह भी पढ़ें : UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी

कंपनी के लॉजिस्टिक्स बिजनेस ने वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,224 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज करवाया है. वहीं, मरीन ऑपरेशन ने समान अवधि में सालाना आधार पर 213 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ 1,182 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज करवाया. एपीएसईजेड के होल-टाइम डायरेक्टर और सीईओ अश्निनी गुप्ता ने कहा, "हमारा मजबूत प्रॉफिटेबल ग्रोथ मोमेंटम हमारी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटीलिटी वैल्यू प्रपोजिशन की सफलता को दर्शाता है. वहीं, लॉजिस्टिक्स और मरीन बिजनेस ने अपनी शानदार वृद्धि जारी रखी है."

उन्होंने बताया कि हमारी प्रदर्शन अलग-अलग ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन पहलों की सफलता का प्रमाण है, जिससे पहली छमाही में डोमेस्टिक पोर्ट्स का अब तक का सबसे मजबूत ईबीआईटीडीए मार्जिन और लॉजिस्टिक्स आरओसीई में काफी सुधार हुआ है." गुप्ता ने कहा, "एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी बनने का हमारा विजन तेजी से आगे बढ़ रहा है. हमारे 12 लॉजिस्टिक्स पार्क और 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयरहाउस के बढ़ते नेटवर्क से लेकर हमारे बढ़ते ट्रक के बेड़े और इंटरनेशनल फ्रेट सर्विस तक हमारी मल्टी-मोडल क्षमताओं का रणनीतिक विस्तार दर्शाता है कि हम किस प्रकार एक सहज सप्लाई चेन इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं.

अदाणी पोर्ट्स 633 एमटीपीए क्षमता के साथ एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल वैल्यू चेन सक्षमकर्ता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 1 बिलियन टन थ्रूपुट है. गुप्ता ने जोर देते हुए कहा कि हमारी पोर्ट क्षमताओं और एमईएएसए रीजन में 127-वेसल मरीन फ्लीट का वर्तमान विस्तार हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड प्लेयर के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत कर रहा है. साथ ही, एसएंडपी सीएसए2 द्वारा दुनिया की टॉप 5 परसेंट ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों में शामिल होना, हमारी सस्टेनेबिलिटी-ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सीलेंस को बढ़ाता है.