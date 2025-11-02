Goa Horror: गोवा में किराए की SUV लेकर भागा यूपी का युवक, कार मालिक और साथियों ने की बेरहमी से हत्या; 3 आरोपी गिरफ्तार

Goa Murder Case 2025: गोवा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के 19 वर्षीय कपिल चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में कार रेंटल एजेंसी के मालिक गुरुदत्त सुभाष लवांडे और उसके दो साथियों, दासोन एग्नेलो कॉटिन्हो और सूरज ज्योतिष ठाकुर को गिरफ्तार किया है. तीनों पर युवक को पकड़ने और किराए की एसयूवी लेकर भागने की कोशिश करने पर उसकी पीट-पीटकर हत्या (UP Youth Killed in Goa) करने का आरोप है.

यह घटना शुक्रवार को तब सामने आई जब पुलिस को कंसा तिविम इलाके में सड़क किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली. शव की पहचान उत्तर प्रदेश के कपिल चौधरी के रूप में हुई, जो कुछ दिनों से लापता था.

फर्जी लाइसेंस दिखाकर किराए पर ली SUV

पुलिस के अनुसार, युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें और हाथों पर निशान थे. कपिल के पास से एक पैन कार्ड और एक खाली शराब की बोतल बरामद की गई. जांच से पता चला कि कपिल ने कैंडोलिम (Candolim Beach) स्थित लवांडे की कंपनी से एक एसयूवी किराए पर ली थी और फर्जी लाइसेंस के आधार पर खुद को "दीपक ठाकुर" बताकर कार ले गया था.

ट्रैकर की मदद से लोकेशन का पता लगाया

जब कार महाराष्ट्र की सीमा (Maharashtra Border) पार कर गई, तो कार मालिक ने ट्रैकर की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया और अपने साथियों के साथ उसका पीछा किया. तीनों ने युवक को कंकावली के पास पकड़ लिया और उसे वापस गोवा ले आए.

युवक को लात-घूंसों और डंडों से पीटा

पुलिस (Goa Police) का कहना है कि आरोपियों ने कपिल को लात-घूंसों और डंडों से बुरी तरह पीटा और फिर उसे तिविम के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया. घटना को शराब से जुड़ा दिखाने के लिए उसके पास एक बोतल रख दी गई थी. पु

लिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है.