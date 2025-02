Pune Shocker: छात्रों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़! पुणे के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के ड्रिंकिंग वाटर कूलर में पैर डालकर कर रहा है युवक सफाई, कैंटीन की घटना (Watch Video)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे शहर हमेशा किसी न किसी कारण को लेकर सुर्खियों में रहता है. एक बार फिर पुणे सुर्खियों में है. दरअसल सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की कैंटीन से एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे. इस वीडियो में किस तरह से छात्रों के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये आपको दिखाई देगा. यहांपर रात के समय जब कैंटीन बंद हो गई तो कर्मचारियों ने कैंटीन की फर्श साफ़ की. इस दौरान छात्र जहां से पानी पीते है, उस वाटर कूलर के पानी का इस्तेमाल किया गया.

लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि शख्स वाटर कूलर के अंदर पैर डालकर बैठा हुआ है और वह बाल्टी से पानी भरकर दुसरे कर्मचारी को दे रहा है और यहां पर इसके साथ दो और कर्मचारी मौजूद है. यही पानी अब दुसरे दिन यूनिवर्सिटी खुलने के बाद छात्र पीयेंगे. किस तरह से छात्रों के साथ साथ दुसरों के स्वास्थ के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप इस वीडियो में देख सकते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Pune University Hostel: पुणे यूनिवर्सिटी के होस्टल में चूहों का आतंक, छात्र को काटा, दो छात्रों को रेबीज के लक्षण, प्रशासन को लेकर स्टूडेंट्स में नाराजगी

वाटर कूलर में पैर डालकर बैठा कर्मचारी

A disturbing incident at Savitribai Phule Pune University’s Canteen has raised serious concerns about hygiene and safety. An employee was caught putting his feet into a drinking water cooler and using the extracted water to clean the floor. The water, which is consumed by… pic.twitter.com/T1ISLIRX9T

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 10, 2025