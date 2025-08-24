Insect Found in Bhatura: स्कूल की कैंटीन के भटूरे में निकला कीड़ा, ग्रेटर नोएडा का VIDEO आया सामने

Insect Found in Bhatura: खाने की वस्तुओं में कीड़े (Insects), इल्लियां (Caterpillars), कभी छिपकली (Lizards) और कॉकरोच (Cockroach) मिलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. अब ऐसी ही एक घटना ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) की एक बड़ी स्कूल के कैंटीन से सामने आई है. ये घटना पैसफिक वर्ल्ड स्कूल की है. बताया जा रहा है की पैरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान कैंटीन (Canteen) में परोसे गए छोले-भटूरे ( Chole-Bhature) में कीड़ा निकला. जिसके कारण छात्रों और उनके परिजनों में आक्रोश भर गया. इस घटना से एक बार फिर खाने में लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहा है. जानकारी में सामने आया है कि जब परिजन अपने बच्चों के साथ कैंटीन में गए और उन्होंने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया तो उन्हें भटूरे में एक कीड़ा नजर आया. इसको देखकर परिजन नाराज हो गए और कैंटीन संचालक को इसके बारे में जानकारी दी और उसके साथ परिजनों की जमकर बहस हुई.
इसका एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो को @nedricknews नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Worm Found in Biryani: सावधान! खाने के लिए जैसे ही खोली वेज बिरयानी, ग्राहक के उड़े होश, अंदर दिखाई दिया कीड़ा, नोएडा का वीडियो आया सामने (Watch Video)
भटूरे में निकला कीड़ा
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के Pacific World School की कैंटीन में परोसे गए भटूरे में निकला कीड़ा. PTM के दौरान खाना खाने पहुंचे अभिभावकों ने गुणवत्ता पर उठाया सवाल...#UttarPradesh #GreaterNoida #PacificWorldSchool #Food #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/l5twBv4wDi
कैंटीन के भटूरे में निकला कीड़ा
अभिभवाकों (Parents) ने आरोप लगाया है की जब छोले भटूरे ( Chole-Bhature) टेबल पर आएं तो उसमें कीड़ा दिखाई दिया. अभिभावकों ने आरोप लगाया है की कैंटीन में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है. इसको लेकर स्कूल मैनेजमेंट का कहना है की इस घटना की जांच की जाएगी.
क्या होगी कार्रवाई ?
इसको लेकर एफडीए (FDA) विभाग के सहायक आयुक्त सर्वेश मिश्रा ने कहा है की इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई है. शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कैंटीन की जांच भी की जाएगी.