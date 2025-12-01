गोलगप्पे खाते समय महिला का जबड़ा ही खिसक गया, मुंह खुला ही रह गया, औरैया में पीड़िता का डॉक्टर्स ने किया इलाज

Woman's jaw dislocated while eating golgappas (Credit-@awazhindustaan)

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के (Auraiya) के गांव गोरी किशनपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसके सामने आने के बाद लोग और डॉक्टर भी हैरान रह गए है. दरअसल गोलगप्पे (Golgappa) खाते समय महिला का जबड़ा ही खिसक (Jaw Dislocation) गया. जिसके कारण महिला का मुंह खुला का खुला ही रह गया. इस घटना के बाद महिला और उसके परिजन काफी ज्यादा घबरा गए और उसे हॉस्पिटल ले गए.

महिला काफी परेशानी में है और वह अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही है. ये भी पढ़े:जब 17 डॉक्टर हुए असफल तब ChatGPT ने ढूंढ निकाली 4 साल के बच्चे की गंभीर बीमारी

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक़ 42 वर्षीय इंकला देवी औरैया आई हुई थीं. जैसे ही उन्होंने स्टॉल पर गोलगप्पा खाया, अचानक उनके जबड़े की हड्डी अपनी जगह से सरक गई और मुंह खुला रह गया. काफी कोशिशों के बाद भी उनका मुंह बंद नहीं हुआ, जिससे उन्हें तेज़ दर्द (Severe Pain) और घबराहट होने लगी. परिजनों ने तुरंत जिला अस्पताल (District Hospital) पहुंचाया.

डॉक्टर भी रह गए दंग

हॉस्पिटल में डॉक्टर महिला की हालत देखकर हैरान रह गए. कई जांचों और समझने की कोशिशों के बाद भी वे तुरंत परेशानी का कारण नहीं समझ सके.स्थिति गंभीर होती देख उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज (Saifai Medical College) रेफर कर दिया गया. वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने करीब कुछ घंटे की मेहनत के बाद उनका जबड़ा सही जगह पर बैठाया.