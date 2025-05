Ballia Hospital Video: यूपी का बदहाल हेल्थ सिस्टम! सोनबरसा के सीएचसी हॉस्पिटल में महिला ने फर्श पर दिया बच्चे को जन्म, सरकार के दावों की वीडियो ने खोली पोल

बलिया,उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सोनबरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य तंत्र की लचर व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है.गुरुवार देर रात एक प्रसव पीड़ित महिला को हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन न वहां डॉक्टर मिला, न नर्स, और न ही कोई अन्य स्वास्थ्यकर्मी. मजबूरन महिला को अस्पताल परिसर के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा. इस घटना के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ सुविधा और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का उदाहरण सामने आया है. इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई छोटे शहरों से इस तरह की लापरवाही के वीडियो सामने आएं थे.

इस वीडियो के सामने आने के बाद अब स्वास्थ विभाग के अधिकारियों और हॉस्पिटल प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: उत्तर प्रदेश की शर्मनाक व्यवस्था! आगरा में महिला ने सड़क किनारे दिया बच्चे को जन्म, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ने एडमिट करने से किया था मना

महिला ने फर्श पर दिया बच्चे को जन्म

A woman was taken to Sonbarsa Health Center in #Ballia district of #UttarPradesh for delivery, but there was neither a bed nor a doctor. The woman gave birth to the child on the floor of the same hospital without any arrangement.

1/2 ⤵️ pic.twitter.com/jh3ac49Yfw

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 25, 2025