Unnao: मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर 'बैड टच' का छात्रा ने लगाया आरोप, छात्रों ने किया उन्नाव में हंगामा: VIDEO

Medical Superintendent accused of 'bad touch' (Credit-@jmdnewsflash)

Unnao News: उत्तर प्रदेश के एक निजी मेडिकल कॉलेज में शनिवार को छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (Medical Superintendent) ने एक छात्रा के साथ अनुचित छूने (Inappropriate Physical Contact) की हरकत की, जिसके बाद पूरा परिसर तनावपूर्ण हो गया. इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया और सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई की मांग की.

इस दौरान कॉलेज में बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @jmdnewsflash नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मेडिकल कॉलेज में 2 इंटर्न महिला डॉक्टर से भिड़ी, जमकर हुई हाथापाई, मध्य प्रदेश के शहडोल का वीडियो आया सामने

छात्रा के साथ 'बैड टच'

छात्रा ने कई बार की शिकायत

जानकारी के अनुसार यह मामला श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज में 17 नवंबर को सामने आया, जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट (Medical Superintendent) ने कथित तौर पर छात्रा के गाल को गलत तरीके से छू लिया.पीड़िता ने पहले कॉलेज के प्रिंसिपल (Principal) से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मामला चेयरमैन (Chairman) तक पहुंचा, जहां शिकायत करने वालों को डांटकर वापस भेज दिया गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में छात्र मेडिकल सुपरिटेंडेंट (Medical Superintendent) से सवाल करते नजर आते हैं, इसी दौरान सोहरामऊ पुलिस (Soharmau Police) भी मौके पर पहुंची.सर्कल ऑफिसर (Circle Officer) अरविंद कुमार ने कहा कि छात्रा का बयान दर्ज कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

छात्रों ने की एफआईआर और सस्पेंशन की मांग

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुपरिटेंडेंट को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है.घटना के बाद कॉलेज में अभिभावकों की भीड़ लग गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया.फिलहाल पुलिस (Police) इस पूरे मामले की जांच कर रही है.