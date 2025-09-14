VIDEO: मेडिकल कॉलेज में 2 इंटर्न महिला डॉक्टर से भिड़ी, जमकर हुई हाथापाई, मध्य प्रदेश के शहडोल का वीडियो आया सामने

शहडोल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज से एक हाथापाई की घटना सामने आई है. जहांपर दो इंटर्न डॉक्टरों ने एक महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया. इस दौरान इंटर्न डॉक्टरों (Intern Doctors) ने महिला डॉक्टर के कपड़े भी फाड़ें और उनके बाल भी खींचे. ये पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो गई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. जहांपर देख सकते है की इंटर्न डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर के बीच हाथापाई को रही है और वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव कर रहे है. इस घटना के बाद महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज करवाई है.
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @hbtv_in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Education Department Scam: शहडोल के शिक्षा विभाग का घोटाला! 24 लीटर पेंट पोतने को लगे 443 मजदुर और 215 मिस्त्री, 3 लाख रूपए से ज्यादा का आया बिल
इंटर्न ने की डॉक्टर के साथ हाथापाई
शहडोल के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से भिड़ गई इंटर्न….
— HBTV News (@hbtv_in) September 14, 2025
क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक़ ये घटना बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज (Birsa Munda Medical College) के लेबर रूम की बताई जा रही है. इंटर्न डॉक्टरों ने पीड़ित डॉक्टर शिवानी लाखिया पर हमला कर दिया. इस हाथापाई में पीड़ित के कपड़े भी फट गए. ये विवाद ड्यूटी रोस्टर को हुआ है. ऐसा बताया जा रहा है. इस दौरान दुसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव किया.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने अब तक सड़कों पर और गुंडे मवालियों के बीच मारपीट की घटनाएं देखी थी.लेकिन अब डॉक्टरों में भी मारपीट की घटना सामने आने कि वजह से अब सवाल उठ रहे है. बताया जा रहा है की मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट (College Management) ने जांच के लिए कमेठी बनाई है.