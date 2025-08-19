Thane: मुंबई से सटे ठाणे में बारिश के पानी में तैरने लगे सांप, नागरिकों में फैली दहशत, वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Podcast_news9)

ठाणे, महाराष्ट्र: मुंबई समेत आसपास के इलाकों में भी जोरदार बारिश हो रही है. जगहों जगहों पर पानी भर गया है. ठाणे शहर के माजिवाडा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग में डर फैल गया है. यहांपर लोढ़ा कॉम्प्लेक्स के पास पानी में लोगों को सांप तैरता हुआ दिखाई दिया. इसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए और लोगों में डर फैल गया. बता दें की पिछले दो दिनों से मुंबई और आसपास के शहरों में जोरदार बारिश हो रही है. लोगों के घरों में पानी घुस गया है.जिसके कारण अब बारिश के पानी के साथ साथ ये जहरीले सांप भी घर तक पहुंचने से नागरिकों की धड़कने बढ़ा दी है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @Podcast_news9 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

ठाणे में पानी में तैरने लगे सांप

लोगों में बढ़ा खतरा

बता दें की भारी बरसात के चलते कई घरों में पानी घुस चुका है. ऐसे में जहरीले सांपों का पानी के साथ घरों तक पहुंचने का खतरा और बढ़ गया है. नागरिकों का कहना है कि यह स्थिति बेहद डरावनी होती जा रही है.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है. वीडियो देखकर लोग एक-दूसरे को सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं.

लोगों को सतर्क रहने की जरुरत

जिस तरह से मुंबई और आसपास के एरिया में बारिश हो रही है. जिसके कारण जहरीले सांप घरों में आ सकते है. नागरिकों को चाहिए कि वे सावधान रहे और ज्यादा पानी में जरुरत नहीं होने पर न जाएं.