Hamirpur Shocker: नाबालिग ने खेत में काम करनेवाली महिला के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, इनकार करने पर किया हमला, इलाज के दौरान पीड़िता की मौत

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले से एक भयावह घटना सामने आई है. जहांपर एक 14 साल के नाबालिग ने खेत में काम करनेवाली एक महिला के साथ दुष्कर्म (Rape) करने की कोशिश की. महिला के मना करने पर इसने उसपर हमला कर दिया. इस नाबालिग ने महिला पर दरांती और डंडे से उस पर बर्बर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद हमीरपुर जिले में लोगों में काफी रोष है और लोगों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया था. पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी कक्षा 9वीं का छात्र है. घटना के दिन वह खेत में पहुंचा, जहां 40 वर्षीय महिला घास काट रही थी.

उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने उसका विरोध किया. इससे गुस्से में आकर आरोपी ने दरांती और डंडे से महिला पर वार कर दिए. ये भी पढ़े:हमीरपुर: गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, एंबुलेंस ड्राइवर ने मदद करने से किया इनकार; परिजन 3 KM दलदल भरे रास्ते से बैलगाड़ी पर लेकर अस्पताल पहुंचे: VIDEO

हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत

हमले के बाद आरोपी वहां से भाग निकला, जबकि महिला खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ी रही. कुछ समय बाद ग्रामीणों ने उसे देखा और तुरंत पुलिस (Police) को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया.हालत नाजुक होने पर उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस (Police) ने तुरंत तफ्तीश शुरू की और कुछ ही घंटों में 14 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है की महिला का एक दिव्यांग बेटा भी है. इस घटना के बाद गांव के लोगों में रोष फ़ैल गया है.