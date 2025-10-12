VIDEO: बाहुबली बना शख्स! कोटा जिले के गांव में पहुंचे 8 फीट के मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर किया रेस्क्यू

Credit-(X,@NewsPlus_21)

कोटा, राजस्थान: उत्तर प्रदेश में गांवों में मगरमच्छ निकलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. अब राजस्थान (Rajasthan) के कोटा (Kota) जिले के एक गांव में 8 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने की वजह से गांव में दहशत फ़ैल गई. ये घटना बंजारी गांव की बताई जा रही है. एक घर में 8 फीट लंबा और 80 किलो का मगरमच्छ पहुंच गया. जिस समय घर में ये जीव पहुंचा, उस समय घर के लोग बातें कर रहे थे. जैसे ही इन्होने मगरमच्छ को देखा तो इनकी चीखें निकल गई और पूरा परिवार डर के मारे बाहर भाग गए. इसके बाद इसकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई, सभी लोग मौके पर पहुंचे और वन्यजीव रेस्क्यूअर हयात खान को बुलाया गया. जिन्होंने इसे रेस्क्यू किया.

इसका वीडियो (Video) सोशल मीडिया पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

गांव में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ

मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों के उड़े होश

स्थानीय निवासी लतूर लाल ने बताया कि घर के सामने ही एक तालाब है, जिसमें कई मगरमच्छ रहते हैं. पिछले एक साल से गांव के लोग इन मगरों के कारण डर के साए में जी रहे हैं. शुक्रवार रात करीब 10 बजे तालाब से निकलकर मगरमच्छ (Crocodile) घर में घुस गया और पिछले कमरे में चला गया.घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के जाने-माने वन्यजीव रेस्क्यूअर हयात खान को बुलाया गया.खान पहले भी कई बार इस क्षेत्र से मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़कर नदी में छोड़ चुके हैं. वे अपने दो साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी तैयारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

ऐसे किया गया मगरमच्छ को काबू

हयात खान ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने मगरमच्छ के मुख पर टेप लगाया, ताकि वह किसी को काट न सके. इसके बाद उसके आगे और पीछे के पैरों को रस्सियों से बांधा गया, जबकि उसकी पूंछ को एक साथी ने मजबूती से पकड़ा रखा.लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पूरी तरह काबू में किया गया.उसका वज़न करीब 80 किलो और लंबाई 8 फीट थी.शनिवार सुबह हयात खान और उनकी टीम ने इस मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से चंबल नदी के गेटा घाट के पास छोड़ दिया. स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और खान की बहादुरी की सराहना की.