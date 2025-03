VIDEO पुणे में शराब के नशे में अमीर बाप के बिगडैल बेटे की शर्मनाक हरकत! लोगों के बीच कार रोककर की पेशाब, अश्लील इशारें भी किए

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे के शास्त्रीनगर से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर एक अमीर बाप के बिगडैल बेटे ने बीच सड़क पर कार रोककर डिवाइडर पर पेशाब कर दी और जब किसी ने इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो इसने कार के अंदर से महिला के सामने अश्लील हरकत की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इस युवक पर गुस्सा जताया है. कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी इस युवक पर रोष प्रकट किया है.

वीडियो में देख सकते है की ये युवक और इसके साथ बैठा दूसरा युवक दोनों ने जमकर नशा किया हुआ है. दोनों से संभला भी नहीं जा रहा है और ये दोनों तेज रफ़्तार कार से आते है और चौक पर ही गाड़ी रोककर डिवाइडर पर शराब के नशे में युवक पेशाब करने लग जाता है. सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस स्टोरी को saamtv ने पब्लिश्ड किया है.ये भी पढ़े:VIDEO: बीयर बार में जमकर मारपीट, एक दुसरे के सिर पर फोड़ी बोतलें, पुणे के मुंढवा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

पुणे में युवक की शर्मनाक हरकत

In a shocking incident at Shastrinagar Chowk, Yerwada, a heavily intoxicated youth was caught engaging in obscene behaviour on the street early in the morning. The man was seen urinating in public in front of women while his equally drunk friend waited nearby.

After the act, the… pic.twitter.com/RDtlHpzcBR

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) March 8, 2025