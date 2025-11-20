भारत में 5जी सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा 2031 के अंत तक 1 अरब के पार होने का अनुमान

नई दिल्ली, 20 नवंबर : भारत के वर्ष 2031 के अंत तक 1 अरब 5जी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को पार कर जाने का अनुमान है. यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई. एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के नवंबर 2025 एडिशन के अनुसार, इससे देश में 79 परसेंट 5जी सब्सक्रिप्शन पेनिट्रेशन होगा. यह देश भर में सर्विस को अपनाने में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है. रिपोर्ट बताती है कि भारत विश्व भर में तेजी से बढ़ते 5जी मार्केट में से एक बना हुआ है. इस वर्ष के अंत तक देश में 5जी यूजर्स की संख्या 394 मिलियन होने का अनुमान है, जो कि कुल मोबाइल सब्सक्राइबर्स का 32 प्रतिशत हिस्सा होगा.

एरिक्सन इंडिया के एमडी नितिन बंसल ने कहा कि भारत में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल दुनिया भर में सबसे अधिक है, जिसमें प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए एवरेज कंज्प्शन 36 जीबी/मंथ बना हुआ है. इसके 2031 तक 65 जीबी तक बढ़ने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि 5जी एफडब्ल्यूए (फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस) इक्विप्मेंट और हेवी डेटा इस्तेमाल इस वृद्धि को बढ़ा रहे हैं. वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक 5जी सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा 6.4 अरब तक पहुंच जाएगा, जो कि समग्र मोबाइल सब्सक्रिप्शन का 66 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होगा. यह भी पढ़ें : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की

अकेले 2025 में ग्लोबल 5जी सब्सक्रिप्शन के 2.9 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि एक सिंगल ईयर में 600 मिलियन की वृद्धि को दर्शाता है. नेटवर्क कवरेज भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 2025 में अतिरिक्त 400 मिलियन लोगों को 5जी एक्सेस मिलेगा. 2024 की तीसरी से 2025 की तीसरी तिमाही के बीच मोबाइल नेटवर्क डेटा ट्रैफिक में 20 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है, जो कि मुख्य रूप में भारत और चीन की वजह से देखा गया. 2025 तक 5जी नेटवर्क मोबाइल डेटा के 43 प्रतिशत को हैंडल करेंगे, जो कि 2031 तक 83 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज करवा सकता है.

5जी इस्तेमाल के मामले में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस लगातार बढ़ रहा है. ईएमआर का अनुमान है कि 2031 तक 1.4 अरब लोग एफडब्ल्यूए से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें 90 प्रतिशत यूजर्स 5जी नेटवर्क पर होंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में 159 सर्विस प्रोवाइडर्स पहले से ही 5जी बेस्ड एफडब्ल्यूए सर्विस उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि दुनिया भर के एफडब्ल्यूए ऑपरेटर्स के 65 प्रतिशत हिस्से को दर्शाता है.