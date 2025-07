दिल्ली में बड़ा हादसा: वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

4-Storey Building Collapses in Delhi, Welcome: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. यहां एक चार मंजिला इमारत अचानक ढह गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मलबे में करीब 12 लोगों के दबे होने की आशंका है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

यह हादसा वेलकम थाना क्षेत्र की जनता मजदूर कॉलोनी में आज सुबह करीब 7 बजे हुआ. सुबह का वक्त होने के कारण ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे, जब यह इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. तेज आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग फौरन मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. दमकल की सात गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं. जानकारी के मुताबिक, अब तक 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पास के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी भी कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की बात कही जा रही है.

बचाव कार्य में आ रही है दिक्कत

यह इलाका काफी घनी आबादी वाला और संकरी गलियों का है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में टीमों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है.

A four-storey building collapsed around 7:00 am on Friday morning in the Janata Mazdoor Colony of Seelampur, located in northeast Delhi’s Welcome area. The structure came crashing down suddenly, trapping several people under the debris.

