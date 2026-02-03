Thane Fire: ठाणे में मिलान हिल बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, 70 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Thane Fire: महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार तड़के एक 18 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया. शास्त्री नगर इलाके में स्थित 'मिलान हिल' बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक डक्ट में लगी इस आग के कारण पूरी इमारत में धुआं भर गया, जिससे करीब 70 लोग फंस गए थे. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल और दमकल विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. इस घटना में दो बुजुर्ग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तड़के 4 बजे शुरू हुआ हादसा
ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन सेल के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि आग की सूचना सुबह लगभग 4.14 बजे मिली. आग इमारत की 10वीं मंजिल पर स्थित इलेक्ट्रिक डक्ट से शुरू हुई थी. देखते ही देखते लपटें 10वीं से 13वीं मंजिल तक फैल गईं. सुबह का वक्त होने के कारण अधिकांश निवासी सो रहे थे, जिससे इमारत के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यह भी पढ़े: Thane Fire Video: मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम काबू पाने में जुटी
रेस्क्यू ऑपरेशन और घायल
इमारत के इलेक्ट्रिक डक्ट में आग लगने के कारण सीढ़ियों और लॉबी में घना धुआं भर गया था, जिससे निवासियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया. दमकल विभाग की टीमों ने सीढ़ियों और अन्य माध्यमों से करीब 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. हादसे में 62 और 74 वर्ष की आयु के दो निवासी झुलस गए हैं. उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
संपत्ति का नुकसान
दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 5.30 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. इस आगजनी में बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक डक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 10वीं मंजिल पर स्थित दो फ्लैटों के मुख्य दरवाजे भी आग की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत यह रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से कोई जनहानि नहीं हुई.
जांच के घेरे में आग का कारण
प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक डक्ट में शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा जताया जा रहा है. हालांकि, दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन आग के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रहा है. फिलहाल एहतियात के तौर पर बिल्डिंग की बिजली आपूर्ति काट दी गई है और कूलिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है.