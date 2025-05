21 Airports Shut Until May 10: भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में 21 हवाई अड्डे 10 मई तक रहेंगे बंद, यहां से कोई फ्लाइट्स नहीं होगी संचालित

पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय सैन्य हमलों के बीच सरकार के निर्देश के बाद, भारत भर में कम से कम 21 हवाईअड्डों, मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में, को 10 मई तक यात्री उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है. प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, एयरलाइनों को जारी किए गए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के अनुसार, ये हवाई अड्डे 10 मई को सुबह 5.29 बजे तक बंद रहेंगे. ये हवाई अड्डे जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लेह और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं. इसके परिणामस्वरूप घरेलू मार्गों पर परिचालन करने वाली भारतीय एयरलाइनों द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गईं. कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुईं क्योंकि अमेरिकी एयरलाइनों सहित एयरलाइनें भारत में प्रवेश करने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकीं. यह भी पढ़ें: Operation Sindoor के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट, कई फ्लाइट कैंसिल; यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

इनमें जम्मू-कश्मीर और लेह में जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डे, पंजाब में अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, हलवारा हवाई अड्डे, हिमाचल प्रदेश में शिमला और धर्मशाला, राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, तथा गुजरात में भुज, जामनगर, राजकोट, मुंद्रा, पोरबंदर, कांडला, केशोद और भुज शामिल हैं, जैसा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी नोटम में बताया गया है. एयरलाइनों द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार ग्वालियर और हिंडन भी प्रभावित हुए हैं.

उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भारत के 21 हवाई अड्डे 10 मई तक बंद रहेंगे

#WATCH | Amritsar | Sirivennela, ADCP-2 says, "As per the central government, 21 airports in the North and North-western India will remain shut till May 10. No flights will be operated from here..." https://t.co/cdnWvsRDKQ pic.twitter.com/xEmUgmNR8a

— ANI (@ANI) May 8, 2025