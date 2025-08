Gonda Bolero Accident: 7 सीटर SUV में ठूंसे गए थे 15 लोग, 11 की गई जान; ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर एक दर्दनाक सबक

Gonda Bolero Accident: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आई बोलेरो हादसे की खबर ने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है. एक बार फिर ये साबित हो गया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किस हद तक जानलेवा साबित हो सकती है. यह हादसा न सिर्फ एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि लापरवाही की कीमत कितनी भारी हो सकती है. हादसा उस वक्त हुआ जब पृथ्वी नाथ मंदिर दर्शन को जा रहे श्रद्धालु बोलेरो गाड़ी में सवार होकर निकले थे. ये गाड़ी महज 7 लोगों की बैठने की क्षमता वाली थी, लेकिन उसमें 15 लोग ठूंसे गए थे.

ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी. इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

#WATCH | Uttar Pradesh: 11 people died after their vehicle fell into a canal under Itia Thok Police Station limits in Gonda. The vehicle had 15 passengers onboard and they were going to Prithvinath Temple to offer prayers. CM Yogi Adityanath has announced compensation of Rs 5… pic.twitter.com/qePfWaUbK6

— ANI (@ANI) August 3, 2025