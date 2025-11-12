Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल लाइन पर दौड़ेगी 15 डिब्बों की लोकल ट्रेनें, लोगों का सफर होगा आसान

Mumbai Local Train Update: मुंबई (Mumbai) के यात्रियों के लिए मध्य रेलवे (Central Railway) की ओर से बड़ी घोषणा की गई है. रेलवे ने बताया है कि दिसंबर 2025 तक 27 स्टेशनों का विस्तार कार्य पूरा कर लिया जाएगा.इसके बाद मध्य रेलवे पर 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों (Local Trains) की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.अब तक 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें केवल तेज मार्ग पर चलाई जाती थीं, लेकिन नई योजना के तहत धीमी ट्रैक पर भी 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें चलेंगी.इससे यात्रियों को अधिक जगह मिलेगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी.

वर्तमान में चल रही 12 डिब्बों की लोकल ट्रेनों में अक्सर भारी भीड़ देखी जाती है. रेलवे के अनुसार, शुरुआती चरण में लगभग 10 लोकल ट्रेनों को 12 से 15 डिब्बों में अपग्रेड किया जाएगा. बाद में यह संख्या धीरे-धीरे और बढ़ाई जाएगी. ये भी पढ़े:Mumbai Local Trains: मुंबई में लोकल की भीड़ कम करने के लिए बढ़ाई जाएगी 300 फेरियां, यात्रियों को मिलेगी राहत, रेलवे मंत्री ने दी जानकारी

यात्रियों को होगा सीधा फायदा

मध्य रेलवे (Central Railway) के विस्तार से मुंबई और उपनगरों के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा होगा.रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव लोकल सेवाओं की आवृत्ति या समय-सारिणी को प्रभावित नहीं करेगा. इससे ट्रेनों की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को सफर में भीड़भाड़ से राहत मिलेगी.

इन स्टेशनों पर चलेंगी लंबी लोकल ट्रेनें

15 डिब्बों की लोकल ट्रेनों (Local Trains) के संचालन के लिए जिन स्टेशनों का विस्तार किया जा रहा है, उनमें कल्याण, खोपोली, कसारा, विठ्ठलवाड़ी, उल्हासनगर, कर्जत, अंबरनाथ, वाशिंद, आसनगांव, बदलापुर, भिवपुरी, पलसधारी, मुंब्रा, कोपर, कलवा, शहाड, ठाकुर्ली, टिटवाला और कई अन्य स्टेशन शामिल हैं. इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा और आराम मिलेगा.

नए साल में आएगा नया शेड्यूल

रेलवे हर साल नवंबर में लोकल ट्रेनों की नई समय-सारिणी (Schedule) जारी करता है. हालांकि, इस बार विस्तार कार्य के चलते यह अपडेट नहीं किया जा सका. अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होते ही नए साल की शुरुआत में नई समय-सारिणी जारी की जाएगी.