Virat Kohli Trolled for Mother's Day Post: विराट कोहली को मदर्स डे पर अनुष्का की तस्वीर पहले डालने पर किया गया ट्रोल, फैंस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Virat Kohli (Photo Credits: Instagram)

Virat Kohli Trolled for Mother's Day Post: क्रिकेटर विराट कोहली अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार मदर्स डे पर उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. विराट ने रविवार को मदर्स डे के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उनकी मां, सास और पत्नी अनुष्का शर्मा की तस्वीरें थीं. हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि उन्होंने अनुष्का को ज़्यादा महत्व दिया और अपनी मां को कम. विराट की पोस्ट में तीन तस्वीरें थीं – पहली तस्वीर एक सिल्हूट शॉट थी जिसमें अनुष्का अपने बच्चों में से किसी एक को गोद में लिए बगीचे में चल रही थीं. दूसरी तस्वीर विराट के बचपन की उनकी मां के साथ थी, और तीसरी तस्वीर अनुष्का की बचपन की उनकी मां के साथ थी.

इस पोस्ट के कैप्शन में विराट ने लिखा – "दुनिया की सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं. मैं एक मां से जन्मा, एक ने मुझे बेटे के रूप में अपनाया और एक को अपने बच्चों की एक मजबूत, पालन-पोषण करने वाली, प्यार करने वाली और सुरक्षात्मक मां के रूप में विकसित होते देखा है. हम आपसे हर दिन और ज़्यादा प्यार करते हैं अनुष्का शर्मा ❤️"

विराट कोहली का मदर्स डे पर पोस्ट:

हालांकि इस पोस्ट को लेकर कुछ यूज़र्स ने कमेंट किया कि विराट अपनी मां से ज़्यादा अनुष्का को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी ने तंज कसते हुए लिखा, “Wow virat kohli mother's day mai mother ki photo daal di 2nd slide m so emotional 🥺💖”, वहीं किसी ने लिखा, “It’s not about pic , he just said born to one that’s all he describes his mom and heaps of praises for anushka.”

कुछ Reddit यूज़र्स ने भी टिप्पणी की कि विराट अपनी मां के बारे में शायद ही कभी खुलकर बात करते हैं, जबकि अनुष्का के लिए वह हमेशा अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं.हालांकि, विराट के फैंस उनके समर्थन में उतर आए. एक ने लिखा, “मम्मी की फोटो पहले नहीं डाली उसमें भी प्रॉब्लम, अनुष्का का फोटो नहीं डालता तब भी प्रॉब्लम. लोगों को बस प्रॉब्लम ही चाहिए.”

विराट कोहली का 'लाइक' वाला विवाद भी बना था मुद्दा:

कुछ सप्ताह पहले विराट कोहली ने गलती से एक्ट्रेस अवनीत कौर की एक तस्वीर को लाइक कर दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी और अनुष्का की खूब खिंचाई हुई थी. तब भी विराट को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था – I'd like to clarify that while clearing my feed, it appears the algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intent behind it.”

कुल मिलाकर, विराट की हर पोस्ट पर उंगलियां उठाना और अनुष्का शर्मा को हर बार टारगेट बनाना अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिससे उनके फैंस बेहद नाराज़ हैं.