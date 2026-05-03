Salman Khan Expresses Love For Pets: सलमान खान का बेजुबान जानवरों के प्रति अटूट प्रेम, सोशल मीडिया पर पेट्स की प्यारी सी फोटो शेयर कर लिखा- 'ये है सुख'

(Photo Credits Salman Khan)

Salman Khan Expresses Love For Pets: बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपनी फिल्मों और स्टाइल के साथ-साथ अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं. हाल ही में सुपरस्टार ने सोशल मीडिया पर अपने पालतू जानवरों (Pets) के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर साझा की है, जिसने इंटरनेट पर फैंस का दिल जीत लिया है. इस तस्वीर के जरिए सलमान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए एक खास जगह है.

"ये है सुख" संदेश के साथ साझा की फोटो

सलमान खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वे अपने पालतू कुत्तों के साथ सुकून के पल बिताते नजर आ रहे हैं. इस भावुक तस्वीर को कैप्शन देते हुए उन्होंने लिखा, "ये है सुख." यह छोटा सा संदेश उनके और उनके पेट्स के बीच के गहरे रिश्ते को बयां करने के लिए काफी है. यह भी पढ़े: Salman Khan Teams Up With Nayanthara: पहली बार साथ नजर आएंगे सलमान खान और नयनतारा, वामशी पेडिपल्ली की मेगा फिल्म की शूटिंग शुरू

सलमान खान का पेट्स के साथ प्रेम

Yeh hai sukh pic.twitter.com/hFI90gu2XH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 2, 2026

फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ

जैसे ही सलमान ने यह फोटो शेयर की, कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई. फैंस उनके इस सादगी भरे अंदाज और पशु प्रेम की जमकर सराहना कर रहे हैं.

बेजुबान जानवरों से रहा है पुराना रिश्ता

यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान का पशु प्रेम सामने आया है. इससे पहले भी वे अपने पालतू कुत्तों 'माय लव' और 'माय जान' के साथ अपनी बॉन्डिंग साझा कर चुके हैं. उनके करीबियों का मानना है कि सलमान अपने फार्महाउस और घर पर जानवरों के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. वे अक्सर पशु कल्याण और उनकी सुरक्षा को लेकर भी जागरूक रहते हैं.

काम के मोर्चे पर सलमान

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी बड़ी फिल्मों की तैयारियों में जुटे हैं. हालांकि, काम की भागदौड़ के बीच उनकी यह ताजा पोस्ट यह दिखाती है कि उनके लिए असली खुशी और मानसिक शांति इन बेजुबान साथियों के साथ समय बिताने में ही छिपी है. फैंस अब इस तस्वीर पर लगातार हार्ट इमोजी और प्यार भरे कमेंट्स साझा कर रहे हैं.