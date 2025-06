Malaika Arora Bold Look: बिकिनी और रिवीलिंग आउटफिट में मलाइका अरोड़ा का जलवा, पूल किनारे दिखाया स्टनिंग अंदाज़ (View Pics)

Malaika Arora (Photo Credits: Instagram)

Malaika Arora Bold Look: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड अंदाज़ से सनसनी मचा दी है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर बिकिनी और रिवीलिंग आउटफिट में कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पूल किनारे बैठी नज़र आ रही हैं. इस फोटोशूट में उनका कॉन्फिडेंस और फिटनेस देखने लायक है. उन्होंने पोस्ट में कैप्शन दिया, "Scarlett at Jolene" और इसके साथ दिल वाले इमोजी शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में मलाइका ने एनिमल प्रिंट बिकिनी पहनी हुई है और सनग्लासेस में वह काफी कूल और अट्रैक्टिव दिख रही हैं. फैंस उनके इस अंदाज़ पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. कोई उन्हें 'फाइन वाइन' बता रहा है तो कोई कह रहा है 'How u so beauty and so bendy?'.

मलाइका की इन लेटेस्ट तस्वीरों पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उनकी तारीफ करते दिखे. एक यूज़र ने लिखा, "Aging like a fine wine" तो किसी ने उन्हें "गॉर्जियस" और "सुपर हॉट" कहा. मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपने स्टाइल और फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. उनकी ये नई फोटोज़ इस बात का सबूत हैं कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है.

मलाइका अरोड़ा का बोल्ड अवतार:

वह हर लुक में आत्मविश्वास के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और अपने फैंस को हमेशा इंप्रेस करने में कामयाब रहती हैं. मलाइका का ये बोल्ड अंदाज़ उनके चाहने वालों को बेहद पसंद आया है और यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.