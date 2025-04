Krrish 4 को डायरेक्ट करने की खबर पर खुद ऋतिक रोशन ने लगाई मुहर, बोले- 'बहुत नर्वस हूं, प्यार और दुआएं चाहिए' (Watch Video)

Krrish 4: बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन अब कैमरे के पीछे भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं. राकेश रोशन द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद अब ऋतिक ने खुद भी अपने निर्देशन डेब्यू को लेकर मुहर लगा दी है. वह अपनी सुपरहिट सुपरहीरो फ्रेंचाइज़ी कृष की चौथी फिल्म कृष 4 का निर्देशन करेंगे. हाल ही में अटलांटा, जॉर्जिया में आयोजित एक इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कृष 4 का निर्देशन कर रहे हैं, तो ऋतिक ने कहा, “आप सभी को पहले से ही पता है... मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कितना नर्वस हूं. मुझे जितना हो सके, उतना हौसला और प्यार चाहिए.”

फैंस ने इस बयान पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया और सोशल मीडिया पर प्यार की बौछार कर दी. एक यूज़र ने लिखा, “और आखिरकार ऋतिक ने खुद कन्फर्म कर दिया कि वह कृष 4 डायरेक्ट कर रहे हैं! आप ज़बरदस्त काम करेंगे.” एक और ने लिखा, “ऋतिक का डायरेक्टोरियल डेब्यू देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं.”

And The Man Himself Confirmed that he's Directing #Krrish4 you'll do amazing I knew it @iHrithik ❤️😭 pic.twitter.com/CXNlEIwVoP

— 『Ꭺ 』 (@iluffy05) April 5, 2025