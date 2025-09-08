‘The Ba***ds of Bollywood’ Trailer: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज, सितारों की झलक और जबरदस्त ड्रामा ने बढ़ाया क्रेज; देखें VIDEO

‘The Ba***ds of Bollywood’ Trailer: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की पहली डायरेक्टेड सीरीज का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जो फैन्स के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर रहा है. टीजर (The Ba***ds of Bollywood Teaser) से ही दर्शकों में उत्सुकता थी, लेकिन अब ट्रेलर में और भी बड़े सरप्राइज सामने आए हैं. इस सीरीज की कहानी एक नए लड़के पर आधारित है, जिसका मुख्य किरदार लक्ष्य निभा रहे हैं. किरदार एक आउटसाइडर का है जो अपनी पहली ही फिल्म से पहचान बनाता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड (Bollywood) की राजनीति और पावर गेम में उलझ जाता है. इस सफर को बेहद नाटकीय अंदाज में दिखाया गया है.

विलेन का किरदार निभा रहे बॉबी देओल

वहीं, बॉबी देओल (Bobby Deol) इस सीरीज में विलेन का किरदार निभा रहे हैं. वह एक बड़े सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी बेटी के लिए हर कीमत पर एक बेहतरीन लॉन्च तैयार करना चाहता है. ट्रेलर में ही बॉबी का इंटेंस लुक और डायलॉग्स लोगों को प्रभावित कर रहे हैं.

सहायक कलाकार (Supporting Cast) भी काफी दमदार हैं, जिनमें साहेर बाम्बा, अन्या सिंह, मनोज पावा, मोना सिंह, विजयंत कोहली, मनीष चौधरी, रजत बेदी और गौतमी कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे.

सीरीज में दिखाए गए बड़े कैमियो की चर्चा

लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीरीज में दिखाए गए बड़े कैमियो की है. टीजर में सलमान खान (Salman Khan) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की झलक तो दिख ही गई थी, अब ट्रेलर में कई और नाम सामने आए हैं. कुछ कलाकारों की झलक इतनी छोटी है कि पलक झपकते ही छूट सकती है, लेकिन यही बात फैन्स को ज्यादा उत्साहित कर रही है.

ट्रेलर देखकर साफ है कि यह सीरीज सिर्फ किसी स्टार किड (Star Kid) की लॉन्चिंग की कहानी नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के ग्लैमर और पर्दे के पीछे की हकीकत को बेहद बोल्ड अंदाज में सामने लाने वाली है. अब देखना यह है कि रिलीज के बाद यह शो दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में सभी सेलेब्स के कैमियो

1. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में सिद्धांत चतुर्वेदी

रेड कार्पेट मोंटाज सीन के दौरान धड़क 2 के एक्टर के कैमियो को देखने के लिए आपको ट्रेलर को सही समय पर रोकना होगा.

2. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में राजकुमार राव

नेशनल अवॉर्ड विजेता एक्टर को उसी मोंटाज में सिद्धांत के कैमियो के ठीक बाद देखा गया है.

3. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में अर्जुन कपूर

सिंघम अगेन स्टार अर्जुन कपूर, राजकुमार राव के साथ उसी मोंटाज सीन में नजर आते हैं.

4. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में दिशा पटानी

खूबसूरत एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर अपनी ही हरकतों का मजाक उड़ाती हैं, और पपराजी को उनकी मनचाही तस्वीरें लेने से मना कर देती हैं.

5. "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के ट्रेलर में SS राजामौली और आमिर खान

बाहुबली फ्रैंचाइजी और RRR के इंटरनेशनल लेवल पर फेमश डायरेक्टर आमिर खान के साथ गंभीर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोच रहे हैं कि वे किस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं?

6. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ट्रेलर में आमिर खान

सितारे जमीन पर और कुली से हटकर, आमिर ने एक मजेदार कैमियो किया है, हालांकि उनके अनोखे सवाल "इडली सांभर या वड़ा पाव?" ने फैन्स को उलझन में डाल दिया है.

7. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में करण जौहर

प्रोड्यूसर, फिल्ममेकर और होस्ट एक कैमियो से ज्यादा, एक सपोर्टिंग रोल में हैं, जिसमें वे खुद को निभा रहे हैं

8. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में बादशाह

सोचिए, बादशाह ने ऐसा क्या किया कि मनोज पाहवा के किरदार को गुस्सा आ गया, कि उसने उनके साथ बॉक्सिंग फाइट करने की ठान ली.

9. द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड ट्रेलर में राघव जुयाल और रणवीर सिंह

टीजर में प्रमुखता से दिखाई देने वाले इस तेजतर्रार स्टार की ट्रेलर में एक झलक पाने के बाद नजरें हट जाती हैं, जहां राघव जुयाल के साथ उनकी सेल्फी कुछ गड़बड़ा जाती है.

10. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ट्रेलर में शाहरुख खान

असली 'बादशाह' ट्रेलर के लास्ट में दिखाई देते हैं. उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और उनके प्राइवेट बॉडीगॉर्ड रवि सिंह भी इसी सीन में दिखाई देते हैं.

18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगा सीरीज

इन कैमियो के अलावा, शो में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, यो यो हनी सिंह, सारा अली खान और अन्य कलाकारों के भी शामिल होने की अफवाह है. 'द बा***ड्स ऑफ़ बॉलीवुड' को आर्यन ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर लिखा है. यह सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है.