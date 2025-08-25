HC On CM Yogi Film Ajey: सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय! बॉम्बे हाइकोर्ट से मिली हरी झंडी

(Photo Credits News 18)

HC On CM YOgi Film Ajey: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' को पहले सेंसर बोर्ड (Central Board of Film Certification) ने दिखाने को लेकर रोक लगा दी थी. इस मुद्दे पर सेंसर बोर्ड और फिल्म के निर्माताओं के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद मामला बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomby High Court) में पहुंचा. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म देखने का निर्णय लिया और फिल्म को देखने के बाद इसके प्रदर्शन को लेकर हरी झंडी दे दी.

फिल्म के निर्माताओं का दावा

फिल्म के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक प्रोडक्शन हाउस ने दावा किया कि उन्होंने 5 जून को फिल्म को सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड में भेजा था, लेकिन निर्धारित 15 दिनों के भीतर सीबीएफसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने 3 जुलाई को 'प्राथमिकता योजना' के तहत तीन गुना फीस भरकर फिर से आवेदन किया। उन्हें 7 जुलाई को स्क्रीनिंग की तारीख मिली, लेकिन एक दिन पहले ही बिना कारण के इसे रद्द कर दिया गया. यह भी पढ़े: Kangana Ranaut की फिल्म Thalaivi को मिली हरी झंडी, मद्रास हाईकोर्ट ने जे दीपा की याचिका को किया खारिज

अजय मेंगी की प्रतिक्रिया

फिल्म के निर्माता और अभिनेता अजय मेंगी ने कहा, "हमें नहीं पता कि फिल्म क्यों रोकी जा रही है। हमने पूरी मेहनत से फिल्म बनाई है, और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यह फिल्म 'द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' किताब पर आधारित है। अगर योगी जी ने समाज के लिए काम किया है, तो उन पर फिल्म बननी ही चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, "सीबीएफसी की एग्जामिनेशन कमेटी ने बिना ठोस कारण बताए 29 सीन पर आपत्ति जताई थी। फिर, रिवाइजिंग कमेटी ने 8 आपत्तियां हटा दीं, लेकिन 21 को बरकरार रखा। इन 21 में से एक सीन में केवल 'सॉरी' कहा गया था, जिस पर सीबीएफसी ने पूछा कि इसमें 'सॉरी' क्यों बोला गया है. ऐसी आपत्तियां पूरी तरह से असंगत हैं।"

कोर्ट का निर्णय

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अब वह खुद फिल्म देखेगा और सोमवार को फैसला सुनाएगा.

फिल्म के बारे में

फिल्म का निर्देशन रवींद्र गौतम ने किया है, जो 'महारानी 2' के निर्देशक भी हैं। फिल्म में दिनेश लाल यादव (निरहुआ), अजय मेंगी, पवन मल्होत्रा, राजेश खट्टर, गरिमा विक्रांत सिंह, और सरवर आहूजा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं यह फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज की जाएगी. संगीत मीत ब्रदर्स ने तैयार किया है और कहानी दिलीप बच्चन झा और प्रियांक दुबे ने मिलकर लिखी है.