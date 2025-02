Sanam Teri Kasam: रि-रिलीज हुई 'सनम तेरी कसम' को अमिताभ बच्चन का मिला समर्थन, फैंस के बीच फिर जगा रोमांस का जादू

Sanam Teri Kasam: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'सनम तेरी कसम' की रि-रिलीज को शुभकामनाएं दी हैं, जिससे यह फिल्म फिर से चर्चा में आ गई है. अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए इसे 'ऑल द बेस्ट' कहा और साथ ही प्रार्थना वाला इमोजी भी शेयर किया. उनकी इस शुभकामना ने फैंस के बीच उत्साह और भी बढ़ा दिया है.

'सनम तेरी कसम' 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसे अपनी इमोशनल लव स्टोरी और दिल को छू लेने वाले गानों के लिए बहुत पसंद किया गया था. इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म के गाने आज भी लोकप्रिय हैं और इसके इमोशनल पलों को याद करते हुए फैंस इसे बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए उत्साहित हैं. अमिताभ बच्चन द्वारा दिए गए समर्थन से फिल्म को एक नई ऊर्जा मिली है. उनकी पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चा तेज हो गई है और दर्शकों में इसे फिर से देखने की उत्सुकता बढ़ गई है.

T 5288(ii) - All good wishes for this re release .. 🙏🏼 pic.twitter.com/bM6ak7w8yy

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 15, 2025