Silver Rate Today, February 07: सोने के बाद चांदी की कीमतों में भी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों के आज के ताज़ा रेट
Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Rate Today, February 07:  भारतीय सराफा बाजार में शनिवार, 7 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई. इस महीने की शुरुआत से अब तक चांदी की कीमतों में लगभग 21 प्रतिशत की भारी कमी आई है, जिसे बाजार विशेषज्ञ 'प्राइस क्रैश' मान रहे हैं. वर्तमान में रिटेल बाजार में चांदी ₹274.90 प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,74,900 पर आ गई है. महज 48 घंटे पहले चांदी ₹3,00,000 के स्तर पर थी, लेकिन वैश्विक बिकवाली के दबाव ने इसे काफी नीचे धकेल दिया है.

 भारतीय शहरों में चांदी के ताजा भाव

देश के अलग-अलग हिस्सों में टैक्स और स्थानीय मांग के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. दक्षिण भारतीय शहरों में मांग अधिक होने के कारण कीमतें दिल्ली-मुंबई के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हैं.

शहर आज का भाव (₹)
दिल्ली ₹2,74,900
मुंबई ₹2,74,900
चेन्नई ₹2,79,900
हैदराबाद ₹2,79,900
बेंगलुरु ₹2,74,900
अहमदाबाद ₹2,74,900
कोलकाता ₹2,74,900
केरल ₹2,79,900

क्यों गिर रही हैं चांदी की कीमतें?

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे कई बड़े वैश्विक कारण हैं. सबसे प्रमुख कारण अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है. फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन वार्र्श (Kevin Warsh) के नामांकन के बाद डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है. जब डॉलर मजबूत होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी जैसी धातुओं की खरीद महंगी हो जाती है, जिससे मांग में कमी आती है.

इसके अलावा, औद्योगिक मोर्चे पर भी चांदी की मांग घटी है. चीन में सोलर पैनल निर्माताओं द्वारा चांदी के सस्ते विकल्पों की तलाश और बड़े निवेशकों द्वारा की जा रही 'प्रॉफिट बुकिंग' ने कीमतों को नीचे लाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

 रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट तक

यह गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि जनवरी 2026 के अंत में चांदी ₹4 लाख प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई थी. केवल एक सप्ताह के भीतर चांदी ने ₹3.20 लाख और ₹3 लाख के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों को तोड़ दिया है. वर्तमान में ₹2.75 लाख का स्तर निवेशकों के लिए एक नया मनोवैज्ञानिक स्तर बन गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक बाजार में इसी तरह की अस्थिरता बनी रह सकती है, इसलिए छोटे निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.