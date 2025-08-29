VIDEO: Reliance Industries की 48वीं AGM को संबोधित कर रहे हैं Mukesh Ambani, क्या हो सकता है जिओ IPO का ऐलान?

Photo- youtube.com/@jio

Reliance AGM Meeting 2025 LIVE Updates: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) को संबोधित कर रहे हैं. इसे लेकर निवेशकों में हलचल है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) और रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के आईपीओ को लेकर कोई ठोस घोषणा करेगी? दरअसल, 2019 में, अंबानी ने शेयरधारकों से कहा था कि दूरसंचार और खुदरा कारोबार 5 साल के भीतर शेयर मार्केट (Share Market) में लिस्ट हो जाएगा.

लेकिन तब से कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आया है. यही वजह है कि इस बार की एजीएम (48th Annual General Meeting (Post-IPO) of Reliance Industries Limited) को लेकर बाजार में एक अलग ही उत्सुकता है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 48वीं वार्षिक आम बैठक

हो सकते हैं बड़े ऐलान!

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैठक में वैल्यू अनलॉकिंग (Value Unlocking) को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं. वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज (Wealthmills Securities) की इक्विटी रणनीतिकार क्रांति बाथिनी ने कहा, "निवेशकों की सबसे बड़ी उम्मीद जियो और रिटेल से जुड़ी खबरों को लेकर है. साथ ही, कंपनी का कर्ज बढ़ा है, इसलिए सभी की नजर पूंजीगत व्यय चक्र और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर भी रहेगी."

बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज (Bank of America Securities) और अन्य विदेशी ब्रोकरेज फर्मों का भी मानना ​​है कि एजीएम प्लेटफॉर्म आईपीओ की समयसीमा के बारे में कुछ संकेत दे सकता है.

शेयर मार्केट में क्या है हलचल?

सेबी (SEBI) ने हाल ही में नियमों में बदलाव करते हुए प्रस्ताव दिया है कि जिन कंपनियों का आईपीओ के बाद का बाजार मूल्य 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें केवल 2.5% हिस्सेदारी बेचनी होगी, पहले यह सीमा 5% थी. इससे बड़े आईपीओ का ढांचा और निवेशकों पर दबाव, दोनों बदल सकते हैं.

रिलायंस का शेयर इस साल अब तक 15% चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि, एजीएम से ठीक पहले शुक्रवार को शेयर 1% की गिरावट के साथ 1,409.3 रुपये पर बंद हुआ.

पिछले AGM में क्या हुआ था?

बाजार विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस बार निवेशकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं हैं, इसलिए अगर एजीएम के दौरान कोई सकारात्मक घोषणा होती है, तो यह शेयर के लिए बोनस साबित हो सकता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में, वार्षिक आम बैठक (AGM) के बाद शेयर कई बार दबाव में आए हैं, इसलिए इस बार देखना होगा कि अंबानी क्या सरप्राइज देते हैं.